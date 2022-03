Escola de Governo e Enap ofertam curso remoto em Desenvolvimento de Equipe

O Governador Mauro Mendes inaugura, nesta terça-feira (29.03), as Escolas Técnicas Estaduais (ETE) de Cáceres e de Cuiabá. As cerimônias de entregas serão realizadas às 11h30 e às 17h30, respectivamente.

Foram investidos mais de R$ 15 milhões para a conclusão de cada uma das escolas, recursos estadual e federal. As unidades fazem parte de um pacote de oito escolas padrão, lançadas pelo Governo Federal em parceria com o Estado de Mato Grosso e que ficaram paralisadas por mais de 10 anos. As obras foram novamente licitadas pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e retomadas em 2019.

Além das unidades de Cuiabá e de Cáceres, o Governo do Estado também investiu para a retomada das escolas técnicas localizadas nos municípios de Água Boa, Campo Verde, Juara, Matupá, Primavera do Leste e Sorriso.

Cada unidade possui capacidade para 1,5 mil alunos, nos turnos matutino, vespertino e noturno, e atenderá Cuiabá e Cáceres na oferta de cursos técnicos e formação profissional.

A estrutura possui dois pavimentos divididos em 11 laboratórios profissionalizantes, laboratório especial, 12 salas de aula, auditório com 148 lugares, biblioteca, refeitório, centro de convivência, ginásio poliesportivo coberto, área administrativa e estacionamento.

Serviço:

Entrega das Escolas Técnicas Estaduais de Cáceres e Cuiabá

Data: terça-feira (29.03), às 11h (Cáceres) e às 17h30 (Cuiabá)

Local: ETE Cáceres – Avenida Getúlio Vargas s/nº, Bairro COC

ETE Cuiabá – Avenida Gonçalo Antunes de Barros, s/nº, Bairro Carumbé