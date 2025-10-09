MATO GROSSO
Escola de Governo oferece curso de Fundamentos de Política Social
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, oferece 80 vagas para o curso de Fundamentos de Política Social. A capacitação que é destinada aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual, será dividida em duas turmas.
As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e ficam abertas até 15 de outubro para a primeira turma e até 22 de outubro para a segunda, ou enquanto houver vagas disponíveis, aqui.
O curso tem como objetivo discutir e compreender a política social, abordando as relações entre Estado e sociedade na luta por direitos, cidadania e emancipação, considerando as determinações econômicas, sociais, históricas e políticas.
A doutora Rozimeire Shimizu, instrutora da capacitação, destaca que o curso “contribui para uma atuação mais consciente e crítica dos servidores na execução e formulação das políticas públicas, no financiamento das políticas sociais e na garantia de direitos, no âmbito do Poder Executivo Estadual”.
O conhecimento adquirido auxiliará na análise das reivindicações trabalhistas, na organização dos trabalhadores e nas regulações do capital e do trabalho, além de abordar temas como a generalização das políticas sociais, a crise do capital e a financeirização das políticas públicas.
O curso é composto por um módulo, com carga horária total de 4 horas-aula. Os encontros ocorrerão presencialmente na Escola de Governo, localizada no Complexo Seplag, no Centro Político Administrativo, nos dias 20 e 27 de outubro, das 8h às 12h.
O link para acesso será enviado no dia 19 de outubro para o e-mail ou telefone cadastrados no momento da matrícula. Os participantes que cumprirem, no mínimo, 75% da carga horária e realizarem as atividades previstas receberão certificado de conclusão.
A confirmação das inscrições será enviada por e-mail e/ou WhatsApp próximo à data de início das aulas. Por isso, é fundamental que os interessados mantenham seus dados de contato atualizados no sistema.
*Com supervisão de Vithória Sampaio
Fonte: Governo MT – MT
Sinfra informa que não há interdições programadas no Viaduto da Sefaz nesta sexta-feira (10)
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) esclarece que não há previsão de qualquer interdição no Viaduto da Sefaz durante a execução das obras de implantação do Sistema BRT. Nesta sexta-feira (10.10), o trânsito permanecerá liberado no viaduto.
O que está previsto no cronograma de obras de implantação do modal é uma intervenção parcial na pista da Avenida do CPA, para instalação de tubos da nova rede de drenagem de águas pluviais, depois do cruzamento da via com a Avenida Juliano Costa Marques e em um trecho na lateral de acesso ao viaduto. O serviço é necessário para o avanço das obras do BRT, executadas pelo Consórcio Integra BRT, contratado pelo Governo do Estado.
A intervenção será realizada entre 8h e 17h, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), para reduzir os impactos no trânsito durante os horários de pico.
Durante a execução, apenas uma faixa da pista (sentido Centro–Bairro) será interditada por vez, permanecendo a outra faixa livre para o tráfego. Desta forma, as alças de acesso ao Viaduto da Sefaz permanecerão totalmente abertas durante todo o período de obras.
Na próxima segunda-feira (13.10), uma nova intervenção está programada na Rua B, entre o supermercado Comper e a loja Havan. Nesse ponto, as equipes também farão a travessia de tubulação de drenagem, com o mesmo sistema de bloqueio parcial: apenas uma faixa será escavada por vez, mantendo o fluxo de veículos liberado na outra. Porém, este serviço será executado pela concessionária Águas Cuiabá.
Essas ações fazem parte da etapa de implantação da rede de drenagem do Sistema BRT, que será responsável pela captação das águas de chuva em toda a extensão da Avenida do CPA.
Fonte: Governo MT – MT
“Esse lazer para as crianças se divertirem está sendo maravilhoso”, afirmou mãe em noite inesquecível com evento do SER Família Criança
Mais de 17 mil crianças e familiares viveram uma noite mágica e inesquecível na Arena Pantanal, durante o evento Dia das Crianças do SER Família Criança, promovido pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), e idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.
O evento, que uniu lazer, alegria e inclusão, proporcionou às famílias momentos de diversão com brinquedos, shows e o acompanhamento do jogo do Cuiabá, em um ambiente repleto de emoção e solidariedade.
Idealizadora do programa SER Família, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, destacou a alegria de viver um momento tão especial junto às crianças e suas famílias.
“É emocionante ver todas essas crianças, o ambiente repleto de sorrisos e tanta energia positiva. Cada momento simboliza o amor e a solidariedade que movem o SER Família Criança. Esse projeto nasceu para isso: para espalhar alegria, esperança e fortalecer os laços entre as famílias”, afirmou.
Entre as pessoas presentes, Lucilei Maria de Andrade e o pequeno Wendel Lucas, moradores do bairro Jardim Paraná, destacou a importância da ação para quem não tem acesso frequente a espaços de lazer como esse.
“Está maravilhoso! Bom para as crianças, porque muitas famílias não tem como trazer os filhos em um evento desse nível. As crianças estão gostando muito! Tem mãe que tem três, quatro filhos e não consegue levar todos, né? Aqui está sendo maravilhoso”, disse Lucillei, encantada com a ação.
Do bairro Jardim Florianópolis, Marineide dos Santos Ferreira também levou o filho, Gabriel Santos, e elogiou a iniciativa.
“Esse lazer para as crianças se divertirem está sendo maravilhoso, acho muito gratificante para nós, pais. Eles estão aproveitando tudo, brincaram bastante e agora vamos comer um lanche”, contou, sorridente.
O pequeno Gabriel, de apenas 7 anos, mostrou toda a empolgação ao falar dos brinquedos. “Brinquei naquele do pato e no do astronauta. Achei bem legal e quero ir em outros”, disse, animado com o evento.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, destacou o caráter social da iniciativa, que leva alegria e acolhimento a milhares de famílias de diferentes regiões de Cuiabá e Várzea Grande.
“O SER Família Criança é mais do que um evento: é uma demonstração de carinho, respeito e cuidado com as famílias. Ver o sorriso dessas crianças, especialmente das que mais precisam, é o maior presente que podemos receber”, afirmou o secretário.
O evento também contou com distribuição de brinquedos e lanches, além da oportunidade única das crianças assistirem a uma partida do Cuiabá, em um gesto que uniu esporte, cidadania e afeto em uma grande celebração da infância.
Fonte: Governo MT – MT
ALMT instala Câmara Setorial Temática para enfrentar feminicídio
CST da Enfermagem debate direitos trabalhistas e valorização da categoria
Sinfra informa que não há interdições programadas no Viaduto da Sefaz nesta sexta-feira (10)
Vereadora Michelly Alencar propõe ampliação de prazo em reunião com lideranças políticas e civis
Prefeitura decreta pontos facultativos em alusão ao Dia do Servidor e ao Dia da Consciência Negra
Polícia Civil apreende 22 tabletes de skunk e prende 4 pessoas em Cáceres
Vinte e dois tabletes de skunk (substância conhecida como supermaconha) foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (9.10), no município...
Três integrantes de facção criminosa são presos pela Polícia Militar suspeitos por homicídio
Policiais militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (9.10), três homens suspeitos pelo homicídio de Max William Gomes...
Polícia Militar apreende 187 porções de drogas e prende dupla por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares do 2º Comando Regional apreenderam, em duas abordagens distintas, 187 porções de entorpecentes e prenderam dois homens suspeitos...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
