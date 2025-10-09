Escola de Governo oferece curso de Fundamentos de Política Social

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, oferece 80 vagas para o curso de Fundamentos de Política Social. A capacitação que é destinada aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual, será dividida em duas turmas.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet e ficam abertas até 15 de outubro para a primeira turma e até 22 de outubro para a segunda, ou enquanto houver vagas disponíveis, aqui.

O curso tem como objetivo discutir e compreender a política social, abordando as relações entre Estado e sociedade na luta por direitos, cidadania e emancipação, considerando as determinações econômicas, sociais, históricas e políticas.

A doutora Rozimeire Shimizu, instrutora da capacitação, destaca que o curso “contribui para uma atuação mais consciente e crítica dos servidores na execução e formulação das políticas públicas, no financiamento das políticas sociais e na garantia de direitos, no âmbito do Poder Executivo Estadual”.

O conhecimento adquirido auxiliará na análise das reivindicações trabalhistas, na organização dos trabalhadores e nas regulações do capital e do trabalho, além de abordar temas como a generalização das políticas sociais, a crise do capital e a financeirização das políticas públicas.

O curso é composto por um módulo, com carga horária total de 4 horas-aula. Os encontros ocorrerão presencialmente na Escola de Governo, localizada no Complexo Seplag, no Centro Político Administrativo, nos dias 20 e 27 de outubro, das 8h às 12h.

O link para acesso será enviado no dia 19 de outubro para o e-mail ou telefone cadastrados no momento da matrícula. Os participantes que cumprirem, no mínimo, 75% da carga horária e realizarem as atividades previstas receberão certificado de conclusão.

A confirmação das inscrições será enviada por e-mail e/ou WhatsApp próximo à data de início das aulas. Por isso, é fundamental que os interessados mantenham seus dados de contato atualizados no sistema.

*Com supervisão de Vithória Sampaio

Fonte: Governo MT – MT