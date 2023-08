Escola de Governo oferece para servidores estaduais capacitação em atendimento ao público

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) divulgou o resultado do sorteio que levará oito autistas inscritos na Carteira de Identificação do Autista (CIA) para assistirem ao jogo do Cuiabá Esporte Clube contra o Flamengo. O Dourado enfrenta o Rubronegro neste domingo (06.08), às 19h, pela 18ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso e do Dourado, dentro do Programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

O sorteio foi realizado a partir dos nomes inscritos, por meio de um formulário específico para essa ação. Os oito contemplados irão assistir ao jogo do Cuiabá Esporte Clube contra o Flamengo em um dos camarotes da Arena Pantanal, cada um acompanhado de seu responsável.

Após o sorteio houve a conferência se os sorteados estavam inscritos na Carteira de Identificação do Autista (CIA). Com a confirmação, a equipe técnica da Setasc entrou em contato com os sortudos.

Toda semana que houver jogo do Dourado na Arena Pantanal, até o fim do Campeonato Brasileiro de Futebol, será aberto o formulário no site da Setasc para que os autistas ou responsáveis declarem ter interesse em participar do sorteio para prestigiar o clube.

Confira abaixo o nome dos sorteados: