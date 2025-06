Escola de Governo oferta 200 vagas para o curso Gestão de Documentos e SigaDoc na Prática

As forças do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam nesta terça-feira (10.6), em Jauru (a 404 km de Cuiabá), 557 quilos de cloridrato de cocaína. Dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas. A apreensão causou um prejuízo de R$ 14 milhões às facções criminosas.

Conforme informações do Gefron, após troca de informações entre a Polícia Federal, o Exército Brasileiro e a Polícia Militar, as equipes do grupo de fronteira iniciaram patrulhamento na área rural do distrito de Lucialva.

Durante as buscas, foi abordada uma caminhonete S10 com fardos do entorpecente em sua carroceria. Em seguida, os operadores de fronteira seguiram para o interior da mata e localizaram dois suspeitos tentando esconder os fardos de drogas em um buraco.

Ao todo, foram apreendidos 16 fardos de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando 500 tabletes. Os presos, o entorpecente e o veículo apreendidos foram conduzidos para a Polícia Federal em Cáceres.

A apreensão faz parte das ações do programa Tolerância Zero de combate às facções criminosas, lançado em novembro do ano passado, que ampliou as frentes de combate às ações criminosas em todo o Estado e fortaleceu as operações integradas.

Fonte: Governo MT – MT