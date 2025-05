Escola de Governo oferta 300 vagas para o curso Noções de Administração do Trabalho

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso Noções de Administração do Trabalho. São 300 vagas exclusivas para os servidores do Poder Executivo Estadual.

As inscrições são online e ficam abertas até o dia 09 de junho, período que poderá ser encerrado antecipadamente caso haja o preenchimento total das vagas. Os interessados devem se inscrever neste link.

A técnica administrativa da Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS), Maria Aparecida Coelho, participou da última edição dessa capacitação e ressaltou os impactos em sua atuação como servidora pública.

“O curso me ajuda a organizar meu tempo e as minhas atividades diárias aqui dentro da secretaria, trabalhando com liquidações para pagamento”, destacou.

Os participantes, por meio de uma abordagem simplificada, terão acesso a conceitos técnicos da administração científica do trabalho, com foco na administração gerencial e métodos de organização, além de avaliação de riscos para tomadas de decisão.

O encontro será ofertado na modalidade de Ensino a Distância (EaD), e ocorrerá do dia 17 de junho a 14 de julho de 2025.

O curso está organizado em quatro módulos e os participantes que cumprirem todos os requisitos, como presença e atividades, receberão certificado de 45 horas-aula.

*Com supervisão de Inácio de Paula

Fonte: Governo MT – MT