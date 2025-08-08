MATO GROSSO
Escola de Governo oferta capacitação em noções básicas de políticas públicas
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso Noções Básicas de Políticas Públicas. A capacitação é exclusiva para servidores do Poder Executivo Estadual, que podem se inscrever até o dia 24 de agosto, clicando aqui.
O curso será realizado na modalidade de Ensino à Distância (EaD) e os participantes terão acesso ao material didático do dia 1 a 29 de setembro.
A capacitação tem como objetivo apresentar conceitos fundamentais sobre políticas públicas, desde a sua criação até a avaliação dos resultados, considerando aspectos históricos, sociais e institucionais.
O conteúdo do curso envolve abordagens sobre a relação entre sociedade e política, a definição da agenda governamental, o processo de formulação e decisão, além da implementação e análise das ações.
Todos os participantes que cumprirem as atividades propostas serão certificados com 45 horas-aula.
*Revisado por Vithória Sampaio
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Bombeiros extinguem um incêndio florestal e combatem outros dois nesta sexta-feira (8)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, um incêndio florestal no município de Cláudia e continua atuando, nesta sexta-feira (8.8), no combate a outras duas ocorrências no estado.
As equipes seguem mobilizadas no combate a um incêndio florestal em uma fazenda às margens da MT-326, no município de Cocalinho, cujo trabalho foi iniciado na quinta-feira (7). Outro incêndio está sendo combatido em uma fazenda localizada em Alto Paraguai.
As operações contam com o trabalho direto das equipes em campo, de forma ininterrupta, com foco na contenção das chamas e na preservação da vegetação nativa, propriedades rurais e de vidas.
Fiscalização e Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 19 focos de calor ativos em todo o estado. Desse total, sete são classificados como incêndios florestais em terras indígenas, enquanto três ocorrem em fazendas localizadas nos municípios de Poxoréu, São José do Xingu e Barra do Garças. Os nove focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; dois na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana; um na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; e um na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga.
Por serem áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não foi acionado.
Já os outros nove focos de calor ocorrem em várias regiões do Estado e são decorrentes de uso irregular do fogo e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados seis focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, dois estão na Amazônia e quatro no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Cresce participação de municípios no Prêmio Cidades Inovadoras
Realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), o Prêmio Cidades Inovadoras recebeu 47 inscrições nesta segunda edição. O número é 61,7% maior que o registrado na edição anterior, quando foram contabilizados 29 inscritos na premiação do governo de Mato Grosso que reconhece municípios com projetos inovadores e sustentáveis.
Das 47 inscrições, foram verificados 35 municípios participantes. Nesta segunda edição cada cidade só pode indicar apenas um projeto ou ação inovadora.
Também foi realizada uma avaliação posterior sobre os projetos e, depois disso, foram classificadas 24 cidades: Lambari D’Oeste, Barão de Melgaço, Castanheira, Alto Araguaia, Araputanga, Chapada dos Guimarães, Cotriguaçu, Santo Antônio de Leverger, Água Boa, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Colíder, Juína, Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra.
A lista oficial de classificados foi divulgada nesta sexta-feira (8.8) no site da Seciteci e pode ser vista aqui.
De acordo com o secretário da Seciteci, Allan Kardec, o aumento do número de inscritos representa o reconhecimento crescente do prêmio em todo o Estado. Segundo ele, a premiação visa incentivar soluções que gerem valor social, ambiental e econômico.
Neste ano, os projetos municipais submetidos irão concorrer a prêmios como uma Bolsa de transferência de tecnologia (BTT) nível 03, com o objetivo de inserir no município vencedor pesquisador consultor técnico para auxiliar na execução do projeto por um período de até 12 meses.
As cidades também podem garantir imersão nacional presencial no Smart City Week Curitiba; e uma imersão internacional presencial no Smart City Week Barcelona, na Espanha, ambas cidades referências no campo da inovação.
A premiação renderá ainda divulgação nacional e internacional em materiais e mídias digitais e impressas das instituições promotoras e/ou apoiadoras do Prêmio.
Os vencedores devem ser conhecidos já em setembro. A 2ª Edição do Prêmio Cidades Inovadoras é uma iniciativa da Seciteci, Parque Tecnológico Mato Grosso e Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat). Também conta com apoio institucional das entidades representantes do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.
*Com supervisão de Téo Meneses.
Fonte: Governo MT – MT
Desembargadora aborda assédio moral e sexual no trabalho, prevenção e efeitos jurídicos
Comissão Regional de Soluções Fundiárias realiza audiência de conciliação de caso do Contorno Leste
Primeira-dama e secretários lançam obra no Residencial Sucuri
Mutirão inédito do Agora Tem Especialistas realiza mais de 12,5 mil atendimentos em um dos maiores territórios indígenas do país
Semob realizará leilão de carros em Cuiabá no dia 26
Segurança
Polícia Militar realiza o descarte de 753 quilos de documentos que perderam a validade
A Polícia Militar de Mato Grosso realizou o descarte de 753 quilos de documentos que perderam a validade, nesta sexta-feira...
PRF aborda casal com dinheiro oculto e veículo com registro criminal em Rondonópolis (MT)
Na noite de 7 de agosto de 2025, por volta das 22h30, no km 215 da BR-364, em Rondonópolis (MT),...
Polícia Civil prende dois investigados por crimes contra mulheres em Rondonópolis em menos de 24 horas
A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), realizou, nessa quinta e sexta-feira (7 e...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde4 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento de Gerson Fernando Mendes Pereira, médico e servidor público que dedicou a vida ao SUS
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde destina mais de R$ 40 milhões para fortalecer ações de 226 bancos de leite humano do país
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Mutirão atenderá comunidade rural Xanxerê, em Terra Nova do Norte
-
JUSTIÇA4 dias atrás
Enfermeira aprovada em concurso será nomeada após prefeitura manter contratações temporárias
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Exportações de carne bovina cresceram 5,7% no primeiro semestre
-
Saúde4 dias atrás
Governo Federal prioriza indústria nacional em compra de equipamentos para o SUS
-
Várzea Grande4 dias atrás
Várzea Grande aperta cerco contra obras irregulares
-
Várzea Grande5 dias atrás
DAE VG: Seis meses de trabalho intenso para recuperar a eficiência do serviço