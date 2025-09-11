Connect with us

MATO GROSSO

Escola de Governo oferta palestra sobre Saúde da Mulher

Publicado em

11/09/2025

Estão abertas as inscrições para a palestra on-line sobre Saúde da Mulher, ofertada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo. Há 500 vagas destinadas para a formação à distância e as interessadas podem se inscrever até o dia 26 de setembro, neste link.

A capacitação é exclusiva para servidoras do Poder Executivo Estadual. Com 04 horas-aula, a palestra será realizada via Google Meet, no dia 1º de outubro, das 8h às 12h, tendo com facilitador Dr. Luiz Augusto Cavallini, que é servidor público da unidade especializada Centro de Referência de Média e Alta Complexidade (Cermac), da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Essa formação tem como objetivo conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e demais cuidados da saúde da mulher. Além disso, a palestra on-line faz parte da campanha Outubro Rosa e também abordará aspectos gerais da saúde da mulher.

As participantes que cumprirem pelo menos 75% da carga horária receberão certificado. Destaca-se que a confirmação de inscrição será enviada por e-mail e/ou WhatsApp próximo a data de realização da palestra. Para receber esse aviso, é imprescindível que os interessados mantenham seu e-mail e telefone atualizados no sistema de inscrição.

Fonte: Governo MT – MT

