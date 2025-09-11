MATO GROSSO
Escola de Governo oferta palestra sobre Saúde da Mulher
Estão abertas as inscrições para a palestra on-line sobre Saúde da Mulher, ofertada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo. Há 500 vagas destinadas para a formação à distância e as interessadas podem se inscrever até o dia 26 de setembro, neste link.
A capacitação é exclusiva para servidoras do Poder Executivo Estadual. Com 04 horas-aula, a palestra será realizada via Google Meet, no dia 1º de outubro, das 8h às 12h, tendo com facilitador Dr. Luiz Augusto Cavallini, que é servidor público da unidade especializada Centro de Referência de Média e Alta Complexidade (Cermac), da Secretaria de Estado de Saúde (SES).
Essa formação tem como objetivo conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e demais cuidados da saúde da mulher. Além disso, a palestra on-line faz parte da campanha Outubro Rosa e também abordará aspectos gerais da saúde da mulher.
As participantes que cumprirem pelo menos 75% da carga horária receberão certificado. Destaca-se que a confirmação de inscrição será enviada por e-mail e/ou WhatsApp próximo a data de realização da palestra. Para receber esse aviso, é imprescindível que os interessados mantenham seu e-mail e telefone atualizados no sistema de inscrição.
Fonte: Governo MT – MT
Governador acompanha embarque de alunos para intercâmbio na Inglaterra nesta sexta-feira (12)
O governador Mauro Mendes acompanha às 7 horas, nesta sexta-feira (12.9), o embarque dos primeiros grupos de alunos e professores selecionados para o intercâmbio na Inglaterra, pelo programa MT no Mundo.
O embarque ocorre no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, e também contará com a presença do secretário de Estado de Educação, Alan Porto.
Foram selecionados, pelo programa MT no Mundo, 100 alunos de diversas escolas do Estado e 14 professores. Também compõem o grupo 14 monitores e um psicólogo. Todos embarcam em grupos entre esta sexta-feira e sábado (13.9).
O programa MT no Mundo, que está em sua terceira edição, oferece a possibilidade de os alunos viverem três semanas na Inglaterra, para uma imersão no ensino e na cultura, com tudo pago pelo governo.
Serviço
Embarque de alunos e professores pelo programa MT no Mundo
Hora e data: Sexta-feira, 12 de setembro, às 7h
Onde: Aeroporto Internacional Marechal Rondon, Av. João Ponce de Arruda, Várzea Grande-MT
Após acompanhar o embarque dos alunos e professores, o governador Mauro Mendes segue para Sinop e Sorriso, onde participa de uma série de agendas e vistoria as obras de duplicação da BR-163, entre os dois municípios.
Fonte: Governo MT – MT
“Doação de órgãos é uma forma de ressignificar e trazer vida para outras pessoas e famílias”, afirma neurologista da Central de Transplantes
A neurologista da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso, dra. Heloise Helena Siqueira Borges, ressaltou, nesta quinta-feira (11.9), o ato humano e solidário de doar órgãos durante entrevista ao Jornal da Nova, da Rádio Nova 105.3 FM.
“Todos os anos, priorizamos o Setembro Verde para fazer campanhas de divulgação, para que a população conheça um pouco sobre a doação de órgãos e se sinta segura em doar o órgão de seus familiares, que as pessoas se sintam confortáveis para conversar com seus amigos e seus parentes para falar do seu desejo, porque naquele momento de muita dor e de perda de um parente, a doação de órgãos é uma forma de ressignificar esse momento trazendo a vida para outras pessoas e famílias”, afirmou.
A neurologista Heloise explicou que há três tipos de doação: aquela realizada em vida – após a compatibilidade entre doador e receptor –, aquela em que o doador tem o diagnóstico de morte encefálica (cerebral), e a doação de tecidos, que pode ser feita até seis horas após o fim dos batimentos cardíacos.
“Nós temos os transplantes entre vivos que envolvem, por exemplo, a medula óssea, rim e fígado. Então, eu posso doar parte do meu fígado para outra pessoa, geralmente são parentes. Temos os transplantes que são realizados em indivíduos que são diagnosticados com morte encefálica, ou seja, o cérebro não está mais funcionando. Esse é um indivíduo que está morto, mas em assistência por causa de equipamentos e medicações, então ele vai poder doar coração, pulmão, rim, fígado e vários outros órgãos”, explicou.
“E temos a doação de tecido, de coração parado, que entra, por exemplo, a córnea. Qualquer pessoa que faleceu, a família pode manifestar o desejo de doar as córneas, mesmo depois de seis horas de coração parado”, acrescentou.
A especialista enfatizou a importância de manifestar em vida o desejo de doar órgãos, já que muitos familiares desconhecem o desejo do paciente falecido em relação à doação de órgãos. “Precisamos conversar mais com nossos familiares para que eles saibam que a gente tem desejo de doar órgãos ou não, para que naquele momento em que for necessário tomar essa decisão, os nossos familiares já saibam e já tenham ciência disso”, disse.
A neurologista ainda destacou a atuação da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso, que promove cursos de capacitação para diagnóstico de morte encefálica e qualificação das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) nos hospitais de Mato Grosso. As equipes envolvidas nesse processo são capacitadas e supervisionadas.
Além disso, ela ponderou que a campanha Setembro Verde é uma oportunidade para suscitar o diálogo sobre a doação de órgãos e conscientizar mais pessoas em prol da causa.
Para se tornar um doador de órgãos, a neurologista explica que o mais importante é comunicar o desejo à família.
“A doação de órgãos é consentida. Se a família consentir, esses órgãos serão doados. Existe uma outra forma, que é o testamento em vida, que pode ser feito em vida, mas, por si só, não garante a doação, porque, se o familiar não autorizar, o Sistema Nacional de Transplantes não recebe esse órgão. Então, o mais importante é conversar com os familiares para que autorizem a doação de órgãos, quando for necessário”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
