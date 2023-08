Escola de Governo promove curso sobre o Estado e a Administração Pública

Estão abertas as inscrições para o curso “Estado, Sociedade e Administração”. A formação é oferecida pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) e realizada por meio da Secretaria Adjunta da Escola de Governo. O público-alvo são os servidores das áreas de gestão estratégica, contabilidade, orçamento e financeira. São ofertadas 40 vagas; as inscrições ficam abertas até 21 de agosto.

As aulas irão ocorrer nos dias 25 de agosto e 1º de setembro, das 8h às 17h, na Escola Superior de Advocacia, no prédio da OAB, em Cuiabá. O curso possui carga horária de 16 horas e certificação pela Escola de Governo. O facilitador será o gestor governamental, doutor em História e especialista em Ciência Política, Vinicius de Carvalho Araújo.

O objetivo da formação é capacitar os participantes para que eles compreendam as dinâmicas de reforma do Estado brasileiro e os impactos disso na administração pública de Mato Grosso. Com esses conhecimentos, os servidores entenderão os processos históricos que envolvem a administração pública e poderão pensar em inovações para o futuro do serviço público.

“É importante entender a história contemporânea do Brasil e de Mato Grosso para se ter uma noção de como se deu a reforma do Estado. Afinal, para você propor mudanças, principalmente na administração pública, é preciso olhar para a história e entender a evolução dos modelos administrativos. É um instrumento de trabalho importante para quem atua na área de gestão estratégica”, declarou Vinícius.

O curso inicia as atividades com uma abordagem histórica sobre a origem e estrutura do Estado, segue para as transformações administrativas do Brasil e de Mato Grosso e continua com discussões sobre os fundamentos, objetivos e obrigações do Estado, finalizando com um debate a respeito do sistema político brasileiro.

Além disso, a formação também busca desenvolver habilidades como resolução de problemas com base em dados, visão sistêmica, governança, compreensão da estrutura organizacional do Estado, entre outras.

Os interessados podem se inscrever por aqui.

*(Com supervisão de Vitor Hugo Batista)