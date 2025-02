Escola de Samba Payaguás e Bloco Império da Casa Nova são campeãs do Desfile de Carnaval em Cuiabá

A Escola de Samba Payaguás e o Bloco de Enredo Império da Casa Nova são as campeãs do Desfile de Carnaval em Cuiabá deste ano. A apuração, que ocorreu no domingo (23.2), consagrou ainda o Bloco Mélados como vice-campeão. Toda a programação contou com o patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Organizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Cuiabá, o evento reuniu cerca de 10 mil pessoas na área externa da Arena Pantanal, na noite de sábado (22.2). Ao todo, oito blocos e duas escolas de samba desfilaram histórias de diversidade, ancestralidade e resistência.

Homenageando Yemanjá, a divindade espiritual das águas, a Escola de Samba Payaguás trouxe o enredo “Nos Caminhos da Purificação”. A agremiação conquistou as melhores notas (10 e 9,99) nos quesitos Alegorias e Adereços, Samba-enredo e Mestre Sala e Porta-Bandeira.

Campeão na categoria Blocos de Enredos, o Bloco Império da Casa Nova levou à passarela um espetáculo místico, onde feitiçarias e encantos ganham vida no tema “Encantos e Magias”.

O vice-campeão, o Bloco Melados, encantou o público com o enredo “Saravá Umbanda”, que celebra a diversidade espiritual e a força da ancestralidade. Os dois Blocos asseguram nota 10 no quesito Harmonia.

O desfile consagrou duas vencedoras – uma Escola de Samba, e um Bloco de Enredo. Para as Escolas de Samba foram considerados os quesitos Alegoria e Mestre-sala e Porta-bandeira, além dos demais avaliados nos Blocos de Enredo. Para todos, a apuração dá notas aos quesitos Bateria, Samba-enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Fantasias e Comissão de Frente.

“Foi lindo ver o talento das Escolas de Samba e Blocos que desfilaram na Arena Pantanal. Todos estão de parabéns por levar cultura, história e alegria com tanta criatividade ao carnaval de Cuiabá. Quem foi se divertiu e se encantou com tudo. Para o Governo de Mato Grosso e a Secel, é uma satisfação poder proporcionar essa festa popular e tradicional à nossa população”, destaca o secretário da Secel, David Moura.

Programação Carnaval de Cuiabá

Após o Desfile dos Blocos e Escolas de Samba, a programação de Carnaval em Cuiabá prossegue com o apoio do Governo de Mato Grosso em vários bairros e regiões.

No Bairro Planalto, acontece o Carnaval Planalto Folia, nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março, a partir das 19h. Na Praça Oito de Abril, o Carnaval da Família Cuiabana será realizado de 1º a 4 de março, a partir das 17h.

No Centro Histórico de Cuiabá, o Cordão Carnavalesco Vem Quem Quer realiza cortejos nos dias 1º e 3 de março, a partir das 15h. Na Avenida Mato Grosso, a festa é do Bloquinho dos Estudantes, de 1º a 3 de março, a partir das 18h.

O primeiro Carnaval da história do Coxipó do Ouro acontece no dia 1º de março, a partir das 15h. Já no dia 2, o Baile da Calorosa anima o carnaval no Rebu Bar, no bairro Boa Esperança.

Na Praça Popular, a folia ocorre de 2 a 4 de março, a partir das 17h, com o Bloco Bode Bonito. No bairro Boa Esperança, a festa popular volta a acontecer no dia 4 de março, com o Bloco Ressuscita.

Para completar a agenda de carnaval na capital mato-grossense, a Orla do Porto 2 recebe o Carnaval da Central, no dia 4 de março, a partir das 18h.

