Escola do Legislativo oferece curso de oratória e aborda inteligência artificial

Numa iniciativa da Secretaria de Escola e Memória do Legislativo, o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), será palco do curso Imersão Oratória Imparável, nos dias 18 e 19 de março, das 18:30 às 22 horas, com a palestrante Sirlei Theis. Ela é autora da obra ‘Gritos Silenciosos: como sentimentos reprimidos moldam as nossas vidas’.

Inscrições gratuitas são feitas pelo link https://www.al.mt.gov.br/institucional/escola-legislativo. Os interessados devem selecionar cursos presenciais e abrir IMERSÃO ORATÓRIA IMPARÁVEL – MÍDIA KIT, para preencher a ficha de inscrição. Devido ao sucesso de público, o evento, que antes seria em sala de aula, foi transferido para o teatro, oportunizando centenas de pessoas a participarem.

De acordo com Sirlei Theis, o principal objetivo é desbloquear a comunicação. Ressalta que pesquisas científicas comprovam que mais de 75% das pessoas sofrem ou já sofreram de glossofobia [medo irracional e patológico de falar em público].

Dessa forma, o curso ajuda a identificar a origem do medo de falar em público, através do protocolo do medo, chamado de Voz. Sirlei explica que há dois tipos de medo: de origem emocional, quando não é possível ressignificar somente com técnicas de oratória, mas com ferramentas de autoconhecimento. E o racional, quando há falta de preparo sobre o assunto e de técnicas de oratórias.

“Nesses dois dias, vamos abordar o conteúdo para identificar e dar o primeiro passo para desbloquear. Também tem o aquecimento do Chatgpt, de como fazer com que a inteligência artificial seja mais humanizada e fale como se fosse você. Então, a gente faz esse aquecimento para ajudar na elaboração de discurso, de roteiro. É um curso muito rico e já temos grande procura para essa edição”, afirmou a palestrante, ao assegurar melhorias na comunicação, seja no ambiente de trabalho, familiar ou social.

“É uma excelente oportunidade para a população aprimorar suas habilidades de comunicação e desenvolvimento pessoal, com um profissional de renome como Sirlei Theis. Além disso, com a oferta de cursos gratuitos, reafirmamos o compromisso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso com a formação contínua e acessível para todos, contribuindo para o fortalecimento da cidadania”, destaca o secretário da Escola e Memória Legislativa, Eduardo Manciolli.

Público-alvo – Desenvolvido para quem deseja se libertar do medo de falar em público, a imersão ajuda a expressar ideias de forma poderosa e impactante: líderes que buscam liderar com mais impacto e influência; profissionais para aprimorar o desempenho profissional; empreendedores para comunicar projetos com confiança e pessoas que buscam superar o medo de falar em público e conectar-se com autenticidade.

