Escola Estadual Barão de Melgaço adota o Xadrez como ferramenta de aprendizagem

Em uma época em que os jogos eletrônicos ganham espaço no processo de aprendizagem, um jogo muito tradicional, que remonta ao século VI, também aparece como uma excelente ferramenta para o aluno do século XXI: o xadrez. Com a certeza dessa importância na educação, a Escola Estadual Barão de Melgaço, em Figueiropolis D´Oeste, aderiu ao projeto ‘Xadrez em Mato Grosso: Encaixando as Peças no Estado’, promovido pela Federação Mato-Grossense de Xadrez (FMTX). O projeto apoia escolas da rede pública com material esportivo para a prática dessa modalidade e capacita os professores e colaboradores com cursos relacionados ao esporte.

A princípio, a escola tem promovido a articulação com profissionais, alunos e a comunidade para divulgar e desenvolver com efetividade o Xadrez na unidade escolar. O segundo passo será receber materias como tabuleiros e peças doados pela FMTX, além de qualificação. Feito isso, o xadrez vai ganhar espaço em todas as turmas, como forma de oportunizar e, principalmente, dar luz e revelar talentos que se encontrame no anonimato, e que, talvez, possam galgar o sucesso e representar Mato Grosso em torneios nacionais e internacional.

No entanto, o maior ganho com essa parceria será no processo ensino-aprendizagem. A Diretora Regional de Educação do polo Pontes e Lacerda, Andrea Bretas, observa que a prática do xadrez desenvolve diversas habilidades, tendo como destaque o exercício da memória, maior atividade de concentração, planejamento e tomadas de decisões.

“Temos o xadrez como excelente suporte pedagógico, visto que se relaciona com diversas disciplinas, a exemplo da Matemática, História, Geografia, Artes e Ética, principalmente”, afirma.

Ela acrescenta que, por se tratar de um exercício cerebral e cognitivo bastante eficiente, que estimula o funcionamento do trabalho neuronal como a inteligência, atenção, espaço-visual e o raciocínio, a prática do Xadrez gera diversos benefícios ao estudante.

Na Matemática, por exemplo, explora-se, inicialmente, o tabuleiro e a movimentação das peças associadas com a Geometria e suas dimensões. Nas Artes, exploram-se as formas das peças através do uso da argila, pintura, técnicas com materiais recicláveis. Na História, pode ser trabalhada a questão da origem do xadrez, a cultura dos seus povos e a relação entre aspectos sociais e políticos. Na Geografia, pode ser abordada a localização onde o jogo de xadrez era praticado. E, finalizando, quando se faz referência à Ética, seria quanto à importância das regras e o respeito que deve existir para com o parceiro de jogo.

