MATO GROSSO
Escola Estadual de Lucas do Rio Verde vence 4 categorias no Fetran 2025
A Escola Estadual Márcio Schabatt Souza, de Lucas do Rio Verde, foi a vencedora da 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran), em Mato Grosso, com o teatro “A Peleja da linha cortante na vila”. A cerimônia de premiação aconteceu nesta sexta-feira (3.10), no Teatro do Sesc Arsenal, em Cuiabá, com a presença de mais de 200 pessoas.
A programação da semana com a final do festival começou na segunda-feira (29.9), com a apresentação de grupos de estudantes, Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Sorriso, entre outras cidades.
A 20ª edição percorreu por cinco regiões de Mato Grosso. Na etapa estadual, se apresentaram os grupos com os melhores espetáculos de cada etapa regional. Ao todo, foram 113 apresentações teatrais, envolvendo escolas municipais, estaduais, particulares, grupos culturais, projetos e escolas.
O grupo composto por 10 estudantes e duas professoras orientadoras, foi o destaque da noite conquistando quatro prêmios, são eles: melhor cenário, melhor maquiagem, melhor figurino e o mais cobiçado do festival, a melhor apresentação.
Para o Secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o festival é importante para promover não só a criatividade das crianças com o teatro, como também para ensinar as boas práticas no trânsito.
“Todo ano o Estado está aí com parceria ao Fetran, com tantos estudantes da rede estadual participando. Fico feliz que o destaque dessa 20ª edição é uma escola pública estadual, isso mostra o compromisso e interesse dos estudantes em participar de todos os programas”, disse.
Sobre o Fetran
Evento promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). Celebrando 20 anos, o Fetran apresenta uma edição especial. Os espetáculos teatrais abordam, de forma lúdica e educativa, temas ligados à segurança no trânsito, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a vida.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Forças de segurança de MT e RO apreendem 900 quilos de cocaína e causam prejuízo de R$ 16,2 mi às facções criminosas
As forças de segurança de Mato Grosso e Rondônia apreenderam 900 quilos de pasta base de cocaína nesta sexta-feira (3.10), em uma área rural da cidade de Rolim de Moura (RO). Com a retirada deste entorpecente de circulação, o prejuízo estimado as facções criminosas é de R$ R$ 16,2 milhões.
A ação contou com o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) de Mato Grosso, Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON/PMRO), 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM/PMRO), Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQ/PMRO), Centro de Inteligência (CI/PMRO) e a Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO).
A apreensão foi resultado de um intenso trabalho de investigação e monitoramento, após informações apontarem que uma pista de pouso clandestina estaria sendo utilizada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de grandes carregamentos de drogas.
A partir desse levantamento, as forças de segurança integraram esforços, realizaram cruzamentos de dados e desencadearam a operação que culminou na apreensão do entorpecente.
Todo o material apreendido foi encaminhado para delegacia para os procedimentos cabíveis.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Desenvolve MT oferece atendimento personalizado, orientações e simulações de crédito na Feira do Empreendedor Sebrae
A Desenvolve MT está participando da 14º Feira do Empreendedor Sebrae, evento que acontece entre os dias 3 e 5 de outubro, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. No estande da instituição, visitantes poderão conhecer as linhas de crédito disponíveis para diferentes segmentos empresariais, além de realizar simulações, tirar dúvidas e obter apoio técnico.
O objetivo da Desenvolve MT é claro, fortalecer o ecossistema empreendedor no estado, promovendo acesso a recursos financeiros justos e apoiando a inovação, a geração de emprego e o crescimento local. Em um cenário em que muitos negócios ainda enfrentam dificuldades para conseguir crédito, a atuação da agência na feira, reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável do Mato Grosso
Durante todos os dias do evento, a equipe da Desenvolve MT estará disponível no estande para atendimento presencial, orientações, simulações de crédito, apresentação de casos de sucesso e encaminhamentos. O objetivo é que os empreendedores saiam do evento mais preparados, com clareza sobre as possibilidades de financiamento e com acesso aos nossos serviços.
“Estarmos aqui é reafirmar o compromisso com quem empreende no nosso estado. Queremos facilitar o acesso ao crédito, tornar nossos produtos mais próximos, desburocratizar e apoiar ideias para transformar cidades e regiões. A Feira do Empreendedor é uma oportunidade de diálogo direto, de ouvir as demandas, de ajustar nossos instrumentos e de mostrar que a Desenvolve MT está ao lado do empreendedor mato-grossense”, afirma Mayran Beckmann, presidente da Desenvolve MT.
No estande, os empreendedores poderão conhecer linhas de crédito específicas para micro e pequenas empresas, para inovação, para expansão de negócios, projetos produtivos e outros segmentos estratégicos. Os agentes de crédito orientarão sobre requisitos, taxas, prazos e garantias, e poderão realizar simulações no local.
O empresário Moisés Rodrigues Fernandes, proprietário de uma empresa de construção, visitou o estande da Desenvolve MT em busca de informações sobre crédito. “Vim até o estande para tirar dúvidas, conhecer melhor e também agregar conhecimento. Já conhecia a Desenvolve MT pelo Instagram e, como estou em busca de crédito, aproveitei a oportunidade da Feira para conversar diretamente com a equipe. Foi uma forma de unir conhecimento e oportunidade”, destacou.
Já a empreendedora Nayara Cristine, que atua há cinco anos com vendas online no segmento casa, mesa e banho, ressaltou a importância de ter a Desenvolve MT próxima dos empreendedores. “Vim até o estande para obter mais informações e entender como funciona o crédito, porque é uma oportunidade muito boa para quem precisa dar uma engajada no negócio. Fiquei feliz em saber que em Várzea Grande também tem atendimento, e com certeza vou buscar mais orientações por lá”, afirmou.
A empreendedora Marivânia, de São José dos Quatro Marcos, também compartilhou sua experiência positiva com a instituição. “Tenho um espaço de lazer no meu município e peguei crédito na linha Mulher Empreendedora da Desenvolve MT. Foi uma experiência maravilhosa, que me ajudou muito na melhoria do meu espaço e trouxe resultados significativos”, contou.
A 14ª Feira do Empreendedor Sebrae é considerada o maior evento de empreendedorismo do estado, reunindo expositores de diversos segmentos, além de uma programação com palestras, capacitações e rodadas de negócios. Os visitantes encontram no espaço soluções em inovação, gestão, marketing, finanças, além de produtos e serviços voltados para quem deseja abrir, ampliar ou fortalecer seu negócio. A Feira é um ambiente pensado para conectar ideias, gerar oportunidades e impulsionar o empreendedorismo em Mato Grosso.
*Com supervisão de Livia Rabani
Fonte: Governo MT – MT
Câmara Municipal sedia entrega de 150 títulos definitivos de propriedade em parceria com a Prefeitura
Rodoviária de Cuiabá ganha área exclusiva para motoristas de app
Escola Estadual de Lucas do Rio Verde vence 4 categorias no Fetran 2025
Balé, piano e saxofone: projeto Piano Gente começa na segunda-feira em Cuiabá
Justiça que chega até o povo: a alegria de quem recupera o direito de ser reconhecido
Segurança
Polícia Militar apreende armamento e prende homem por crime ambiental às margens do Rio Paraguai
Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Proteção Ambiental apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), quatro armas de fogo, 72 munições e...
Força Tática apreende 104 porções de entorpecentes e prende dois homens por tráfico em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional, apreenderam, nesta sexta-feira (3.10), 104 porções de entorpecentes, entre maconha e...
Polícia Militar frustra tentativa de homicídio e detém dupla com arma de fogo e munições em Cáceres
Policiais militares do 6º Comando Regional frustraram uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (3.10), em Cáceres (220 km...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil4 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
Brasil4 dias atrás
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Mutirão Eleitoral acontece neste sábado (27), no distrito do Coxipó do Ouro
-
CIDADES5 dias atrás
TJMT amplia Rede de Proteção à Mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Batalhão Ambiental da PM prende suspeito por pesca irregular e apreende 86 unidades
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Conab realiza leilões quarta e quinta, em apoio à safra 24/25 no Sul do país
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Poços de Caldas vai sediar o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeito Cláudio Ferreira inaugura rede de infraestrutura no Alfredo de Castro e dispara críticas à Energisa