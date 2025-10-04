Escola Estadual de Lucas do Rio Verde vence 4 categorias no Fetran 2025

A Escola Estadual Márcio Schabatt Souza, de Lucas do Rio Verde, foi a vencedora da 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (Fetran), em Mato Grosso, com o teatro “A Peleja da linha cortante na vila”. A cerimônia de premiação aconteceu nesta sexta-feira (3.10), no Teatro do Sesc Arsenal, em Cuiabá, com a presença de mais de 200 pessoas.

A programação da semana com a final do festival começou na segunda-feira (29.9), com a apresentação de grupos de estudantes, Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Sorriso, entre outras cidades.

A 20ª edição percorreu por cinco regiões de Mato Grosso. Na etapa estadual, se apresentaram os grupos com os melhores espetáculos de cada etapa regional. Ao todo, foram 113 apresentações teatrais, envolvendo escolas municipais, estaduais, particulares, grupos culturais, projetos e escolas.

O grupo composto por 10 estudantes e duas professoras orientadoras, foi o destaque da noite conquistando quatro prêmios, são eles: melhor cenário, melhor maquiagem, melhor figurino e o mais cobiçado do festival, a melhor apresentação.

Para o Secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o festival é importante para promover não só a criatividade das crianças com o teatro, como também para ensinar as boas práticas no trânsito.

“Todo ano o Estado está aí com parceria ao Fetran, com tantos estudantes da rede estadual participando. Fico feliz que o destaque dessa 20ª edição é uma escola pública estadual, isso mostra o compromisso e interesse dos estudantes em participar de todos os programas”, disse.

Sobre o Fetran

Evento promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). Celebrando 20 anos, o Fetran apresenta uma edição especial. Os espetáculos teatrais abordam, de forma lúdica e educativa, temas ligados à segurança no trânsito, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a vida.

Fonte: Governo MT – MT