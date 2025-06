Escola Estadual Jada Torres incentiva alimentação saudável e aprendizado prático com horta escolar

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) abriu, nesta terça-feira (10.6), as inscrições do edital Museu de Arte de Mato Grosso, que vai selecionar uma organização da sociedade civil (OSC) para gestão compartilhada do equipamento cultural.

A seleção pública conta com mais de R$ 10 milhões de investimento, sendo R$ 3,17 milhões da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e R$ 7,5 milhões de recursos próprios do Governo de Mato Grosso.

“O objetivo do governo é retomar este museu tão aguardado pela classe artística e pela sociedade mato-grossense. É um projeto que reunirá um valioso acervo de obras, que com certeza fará toda diferença na promoção das artes visuais em Mato Grosso”, ressalta o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, David Moura.

Com o investimento, busca-se a retomada da operacionalização do Museu de Arte de Mato Grosso, reunindo e abrigando obras de artistas brasileiros, sobretudo de mato-grossenses. Entre as obras já inventariadas, estão produções artísticas de Adir Sodré, Sitó, Benedito Nunes, Clóvis Irigaray, Dalva de Barros, Gervane de Paula, João Sebastião, Paulo Pires, Vitória Basaia, e muitas outras.

Em seu primeiro ano de funcionamento, o equipamento cultural deverá ser estruturado com a adequação do espaço físico, expografia, aquisição de mobiliário e equipamentos, atualização do inventário e catalogação do acervo, além da realização de ao menos uma exposição.

Podem concorrer no edital entidades privadas sem fins lucrativos que possuam no mínimo dois anos de existência, e tenham condições materiais e técnicas para a execução, bem como experiência prévia na realização das atividades. O termo de colaboração com a OSC contemplada no edital terá cronograma de desembolso anual durante cinco anos.

As inscrições estão abertas até o dia 11 de julho e podem ser feitas de forma online, por meio do e-mail [email protected], presencialmente ou via Correios, com a entrega/envio dos documentos ao protocolo da Secel, localizado na Avenida José Monteiro de Figueiredo, nº 510, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

O edital completo, formulário de inscrição, e demais documentos necessários para inscrição estão disponíveis no site www.secel.mt.gov.br/editais-cultura1

Serviço | Edital Museu de Arte de Mato Grosso

Inscrições: 10/06 a 11/07 de 2025

Acesso ao edital: aqui

Fonte: Governo MT – MT