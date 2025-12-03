Escola Municipal de Música apresenta em Recital o balanço das atividades do ano

A Escola Municipal de Música da Secretaria Municipal de Cultura promove, nesta quarta-feira (3), o Recital Anual, de encerramento das atividades de 2025. O evento será na Escola Estadual Militar Dom Pedro II (antigo Presidente Médici), às 19h. Contará com a participação de cerca de 60 integrantes no elenco.

Além de integrar a programação da Secretaria de Cultura, o Recital tem como propósito abrir as portas para a comunidade e mostrar a evolução artística dos estudantes ao longo do ano. Além de reforçar a difusão das práticas artísticas e educativas executadas pela Pasta, na Capital.

Para os apreciadores da boa música instrumental e cantada, haverá apresentações individuais e coletivas, com repertórios variados que incluem obras clássica, peças contemporâneas e arranjos preparados especialmente para a ocasião.

“Será mais um grande espetáculo marcado pela sensibilidade, talento e dedicação de crianças, jovens e adultos que fazem parte da Escola Municipal de Música. Estaremos apresentando à sociedade os resultados concretos do trabalho que é oferecido gratuitamente a comunidade”, frisou o secretário de Cultura de Cuiabá, Johnny Everson.

Também é uma grande oportunidade para que não prestigiou o Recital do primeiro semestre, que aconteceu no mês de julho, no Cine Teatro, com o espaço lotado. Novamente, a ideia é celebrar a música como expressão cultural, ferramenta de desenvolvimento pessoal e espaço de estímulo à criatividade, em mais uma noite belíssima.

Serviço:

O que: Recital Anual da Escola Municipal de Música

Quando: Quarta-feira (3)

Horário: 19h

Onde: Escola Estadual Militar Dom Pedro II, na Av. Mato Grosso

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT