Escola Superior da Magistratura e Comitê de Saúde recebem artigos científicos para novo livro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou nesta segunda-feira (27), solenidade de troca de comando do 1º Pelotão Independente Bombeiro Militar, unidade do CBMMT em Poconé. A cerimônia foi presidida pelo comandante-geral Adjunto e Chefe do Estado Maior, coronel BM Ricardo Antônio Bezerra Costa, e foi realizada no auditório do Sindicato Rural de Poconé. Na ocasião, o 1º tenente BM Thiago Soares Reis realizou a passagem de comando ao seu sucessor, o 1º tenente BM Frank Marcelino de Oliveira.

O tenente BM Thiago esteve à frente da unidade de Poconé desde 21 de Janeiro de 2021, com ênfase na atuação dos incêndios florestais e proteção do Pantanal. Na solenidade, foi homenageado pela Câmara Municipal de Vereadores com o título de cidadão Poconeano, e pelo Sindicato Rural de Poconé com a medalha Mérito Rural Pantaneiro. “Parabenizo o 1º tenente BM Thiago Soares Reis pelos excelentes serviços prestados a este município e sua população enquanto à frente do 1º Pelotão Independente Bombeiro Militar. Durante estes dois anos houve uma significante redução dos focos de calor na região, graças aos trabalhos da unidade. Desejo também sucesso ao 1º ten BM Frank Marcelino de Oliveira em sua nova missão”, declarou o comandante-geral Adjunto.

A solenidade contou com a presença do comandante-Geral adjunto, cel BM Ricardo Antônio Bezerra Costa, do prefeito municipal de Poconé, Atail Marques do Amaral, do diretor de Administração Institucional, cel BM Paulo Correia Rodrigues, da Diretora Operacional, cel BM Vivian Rizziolli Correa, do secretário Executivo do Comitê Estadual do Fogo, cel BM Dércio Santos da Silva, do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Itamar Lourenço da Silva, do presidente do Sindicato Rural, Raul Santos Costa Neto, do subgerente do Sesc Poconé, Paulo Sergio Vicente e demais autoridades civis e militares.