Escola Superior da Magistratura participa do lançamento da Rede Nacional de Escolas Judiciais

Barão de Melgaço é um municipio que luta para manter e preservar o legado pantaneiro em meio ao avanço do Agronegócios em Mato Grosso, Estado brasileiro que é um dos mais notáveis fenômenos econômicos mundiais da modernidade. Barão, que fica a 110 quilômetros da capital, Cuiabá, vai completar 69 anos de emancipação no próximo dia 13 de março deste ano de 2023 e, por isso, nos dias 11,12 e 13, uma grande festa vai marcar a data, com apresentações culturais, música e um grande almoço de confraternização da comunidade aberto aos visiantes de outras regiões.

Barão é administrado, atualmente, pela prefeita Margareth Gonçalves (PSD), primeira mulher a comandar os destinos da Prefeitura e, segundo ela, vai promover uma alegre comemoração com objetivo de envolver cada vez mais todas as familias da região em torno dos ideais pantaneiros. Quem for a Barão, durante este evento, vai constatar que neste municipio, que tem na pesca, na agricultura familiar, na pecuária e no turismo de contemplação suas principais atividades econômicas, o Pantanal de Mato Grosso e o Rio Cuiabá se revelam em toda a sua pujança.

Com várias atrações regionais, e contando com apoio imprescindível do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a festa da cidade pantaneira se estenderá por três dias, durante os quais todos os melgacianos estarão esperando a visita de convidados de outras regiões do Estado e do Brasil para oferecer-lhes uma calorosa recepção pantaneira.

A organização dos festejos está a cargo da produtora Silvana Córdova e de sua equipe do Movimento Vambora, responsáveis, recentemente, pela alegre movimentação que marcou o Carnaval 2023, em Barão.

INFORMAÇÃO HISTÓRICA – A denominação Barão de Melgaço deve-se ao título honorífico dado ao almirante Augusto João Manoel Leverger – o Barão de Melgaço (1802 – 1880), por seus atos heróicos e suas qualidades como homem, militar e Presidente da Província de Mato Grosso, tendo também se destacado como escritor, historiador e geográfo. Barão de Melgaço foi elevado à categoria de município pela lei estadual nº 690, de 12-12-1953, desmembrado do município de Santo Antônio de Leverger, com sede no antigo distrito de Chacoré. É constituído atualmente por dois distritos: Barão de Melgaço e Joselândia, ambos desmembrados do município de Santo Antônio de Leverger. Foi instalado oficialmente em 13-3-1954. A Academia Mato-grossense de Letras (AML), a mais antiga instituição literária de Mato Grosso, em atividade desde a sua fundação em 1921, está sediada em Cuiabá, na Casa Barão de Melgaço, casa que pertenceu ao Barão de Melgaço, onde funciona também o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso.

Confira a programação:

Aniversário Barão

11/3 – Sábado

20h – Abertura: Dança dos lenços, embalada pela Banda Renovação (1h)

21h – Banda Barão (1h)

22h – Banda Mundaréu (1h)

23h – Novo Som (2h) até as 3h

12/3 – Domingo

18:30 – Abertura Show Gospel

20h – Banda Renovação (1h)

21h – Cantor e compositor Pescuma (1h)

22h – Dupla Anselmo e Rafael (1h)

23h – Banda Barão(2h)

13/3 – Segunda-feira – DIA DO ANIVERSÁRIO

5h – Alvorada com a Banda da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

7h – Abertura em frente a Prefeitura com Hino Nacional acompanhado pela Banda da Polícia

7:30 – Fala da prefeita Margareth Gonçalves e autoridades delegadas

8h – Missa comunitária

8:30 – Café da Manhã para os munícipes

9:30 – Apresentação do Siriri de Joselandia

12h – Almoço com boi no rolete, animado com música da Banda Renovação Banda Show

Fonte: Barão de Melgaço