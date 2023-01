Escola Superior de Contas passa por obra de reforma e modernização

Foto: Tony Ribeiro/TCE-MT

Dando sequência a melhoria estrutural do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), a Escola Superior de Contas também passa por reforma e modernização. Iniciadas em dezembro do ano passado, as obras devem ser concluídas em março deste ano.

De acordo com o presidente, conselheiro José Carlos Novelli, os trabalhos incluem a nova instalação do Memorial Rosário Congro, a implantação do Laboratório de Inovação, a readequação da acessibilidade, nova iluminação, com placas de LED, modernização do auditório, salas de conferência, instalação de um miniauditório, bem como reformas do laboratório de informática e dos banheiros.

“No laboratório de Informática o revestimento já está pronto, o banheiro está em fase de acabamento e o miniauditório está sendo concluído. Estas mudanças são importantes, pois asseguram a infraestrutura necessária para a prestação dos serviços”, destacou o presidente.

Foto: Tony Ribeiro/TCE-MT

Ainda segundo Novelli, responsável pela construção do prédio que abriga a Escola Superior de Contas durante sua primeira gestão à frente do TCE-MT, desde a inauguração o anexo não havia passado por reforma.

Executadas com recursos próprios, outras adequações estruturais vêm sendo executadas em diferentes setores da Corte de Contas, a exemplo da instalação das mantas impermeabilizantes no telhado do Edifício Marechal Rondon, eliminando mofo, goteiras e infiltrações.

Foto: Tony Ribeiro/TCE-MT

O complexo que abriga o prédio administrativo e o Ministério Público de Contas (MPC) também passa por reforma. A obra já está na etapa da cobertura, que envolve a retirada das telhas antigas para instalação de 1.735 m² de telhas isotérmicas, substituição que garante estanquidade, resistência e conforto térmico.

Importante destacar que a iniciativa leva em consideração a Política Energética adotada pelo Tribunal de Contas, bem como a certificação da ABNT ISO 50001, que exige a melhoria contínua em todas as intervenções realizadas nas estruturas do TCE-MT e norteia o planejamento das intervenções.

Houve ainda adequações no estacionamento externo, com troca de sombrites das vagas, pintura de gradis, corrimões e muros de arrimo, além da demarcação de vagas. Além disso, os móveis foram padronizados com vistas na otimização de espaços e melhoria organizacional nas rotinas de trabalho.

