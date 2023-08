Escolas da rede estadual de ensino são beneficiadas com kit higiene, primeira-dama de MT é madrinha do projeto

A tarde desta terça-feira (29.08) foi bem diferente na Escola Estadual Mariana Luiza Moreira, com o lançamento do projeto Kit Higiene na Escola, idealizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O vento contou com a presença da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, madrinha do projeto e parceira com o programa SER Família.

O projeto Higiene na Escola tem a finalidade de auxiliar nas mudanças significativas dos hábitos de higiene dos alunos da rede pública Estadual de Ensino de MT. Em toda rede estadual serão entregues 341 mil kits, com investimento de R$ R$ 20,5 milhões do Governo de Mato Grosso. Para os alunos da educação infantil e fundamental serão entregues Kits de higiene; e para adolescentes do ensino fundamental, ensino médio e EJA serão entregues kit de higiene e absorventes.

Na escola Mariana Luiza foram beneficiados 715 alunos. Esta ação faz parte das políticas educacionais do Plano Educação 10 Anos.

Os alunos aproveitaram a presença da primeira-dama de MT para fazer registros e perguntas, e ela, prontamente, falou com todos, e agradeceu o convite para ser madrinha do projeto.

“Estou muito feliz de estar aqui. Quero parabenizar o diretor e toda a sua equipe por esse evento maravilhoso, o secretário Alan pelo seu trabalho e sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Com essa ação vamos incentivar crianças e adolescentes a bons hábitos de higiene, e contamos com os familiares também para incentivar”, disse.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, ressaltou a parceria da primeira-dama do Estado nos projetos da Seduc. “A senhora tem trabalhado muito forte com a secretaria de Estado de Educação para desenvolver as políticas públicas importantes nesta área. Nós temos parcerias com ela com o projeto Autismo na Escola, a Equoterapia, o intercâmbio cultural MT no Mundo, e agora essa política para promover o bem estar dos nossos estudantes com o kit de higiene pessoal da rede estadual.





Alan Porto falou da importância da distribuição do Kit de higiene com absorventes. “Nós sabemos que uma das causas da evasão escolar é o período menstrual das meninas, desde 2014 a segurança menstrual é uma questão de saúde pública, e o Governo investe na compra desses absorventes para diminui a evasão escolar, a desigualdade social e contribuir também com a melhoria da aprendizagem. E a nossa primeira-dama está junto conosco, fazendo a diferença com este projeto e com o programa SER Família”, ressaltou.

O secretário citou investimentos do Governo do Estado na Educação. “Recentemente essa escola recebeu o investimento de R$ 3 milhões e foi reconstruída. Grandes investimentos o governador tem feito na infraestrutura da Educação, na área tecnológica e principalmente investimentos na área pedagógica. Essa semana saiu o resultado dos principais indicadores da Educação no Brasil. Conforme o Instituto CLP, Mato Grosso já aparece entre as 10 melhores do país. Isso é resultado de todos os profissionais da educação e dos investimentos do Governo do Estado”.

Para o vereador Dilemário Alencar nunca houve tanto investimento na Educação como no atual Governo. “Eu sou vereador pelo 4º mandato e nunca vi na história da nossa cidade tanta obra na Educação e obras com qualidade. Dona Virginia a senhora além de ser a primeira-dama do social tem sido também a primeira-dama da Educação”.

“Eu quero registrar o nosso agradecimento à primeira-dama Virginia Mendes por abraçar esse projeto que vai trazer um pouco mais de conforto para nossos estudantes”, agradeceu o diretor da escola, Maurício Maccari.

No final do evento, a primeira-dama de MT lançou um desafio ao diretor da unidade escolar e ao secretário Alan Porto. “Eu quero aproveitar e desafiar o diretor, o secretário e toda equipe a levar os alunos para passar uma tarde no palácio com o governador”, disse ela.

Prontamente o desafio foi aceito. “Agora só depende de vocês, vamos ver as notas e o comportamento, e logo, logo vamos receber vocês no palácio”, garantiu Virginia Mendes.