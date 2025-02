Escolas da Rede Estadual devem confirmar informações do Censo Escolar até 14 de março

As escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso têm até o dia 14 de março para confirmarem as informações da segunda etapa do Censo Escolar 2024. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ressalta que o início do ano letivo é um momento crucial para que as instituições contribuam com os dados que impactam diretamente a educação no Estado.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já disponibilizou a plataforma do Sistema Educenso, onde as escolas devem preencher as informações dos estudantes. É fundamental que as escolas estejam atentas, pois o prazo não será prorrogado.

“Cada escola desempenha um papel fundamental na construção de um panorama educacional que ajudará a moldar o futuro da educação em Mato Grosso. Portanto, é imperativo que todas as escolas da rede se mobilizem para cumprir essa tarefa com seriedade e compromisso”, orienta o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Rodrigo Jacob, coordenador do Censo Escolar da Seduc, explica que o Módulo Situação do Aluno tem como objetivo coletar dados sobre o rendimento e a movimentação escolar dos alunos que foram registrados na primeira etapa do censo. As informações a serem preenchidas pelas escolas não se limitam apenas ao desempenho acadêmico.

“Importante ressaltar que os dados são referentes ao final do ano letivo de 2024, devendo ser declarados com base nos registros administrativos e acadêmicos de cada escola, como boletim escolar, diário de classe e livro de frequência”, acrescenta.

É necessário especificar se o aluno foi aprovado ou reprovado, além de outros detalhes que ajudam a construir um panorama mais completo sobre a vida escolar dos estudantes.

“É essencial que cada escola se mobilize para cumprir esse prazo, garantindo que todos os dados sejam enviados corretamente e a tempo. A participação de cada instituição é fundamental para que possamos compreender melhor os desafios e as conquistas da educação em Mato Grosso”, reforça Rodrigo Jacob.

Cronograma

Divulgação preliminar no Sistema Educacenso – 01/04/205

Período de retificação – 01/04/2025

Divulgação dos dados finais – 09/05/2025

Fonte: Governo MT – MT