Escolas da rede pública municipal de Cuiabá recebem Projeto Teatral “Planeta Água em Cena 4”

Três escolas da rede pública municipal de Educação foram contempladas com o Projeto Planeta Água em Cena 4. Realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá-Secretaria Municipal de Educação e a empresa Iguá Saneamento, a peça teatral será exibida nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Dom Bosco do Praeirinho, localizada no bairro Praeirinho; Prof. Rafael Rueda, no bairro Jardim Umuarama e Osmar José do Carmo Cabral, no bairro Osmar Cabral, para 571 estudantes do 1º ao 6º Ano, entre os dias 21 a 23 de março. O projeto visa incentivar o público infantil a preservar o meio ambiente utilizando a linguagem teatral e a literatura.

Sobre a peça

A peça de teatro foi reformulada e agora conta com novos elementos. Começa apresentando Pinguinho, um animado e curioso pinguim que se depara um dia com a falta de água em sua casa. Preocupado, Pinguim procura saber mais sobre a preservação do planeta e conta com as histórias e conhecimento de seu avô, Vovô Pingão, e muitos outros amigos para aprender sobre a importância da água para a sobrevivência de todos. A peça, cativante e interativa, convida os participantes a elaborarem soluções para a preservação de nosso bem mais precioso, a água.

Para a coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins, o Projeto possui um cunho pedagógico enriquecedor para o Currículo Escolar. “As expressões artísticas implementadas com temas transversais e contemporâneos, vão ao encontro da política educacional do Munícipio, a Escola Cuiabana, que orienta as unidades a desenvolverem o trabalho interdisciplinar e em parceria com outros atores, fomentando a compreensão e reflexão dos alunos, nesse projeto específico, sobre o uso consciente da água e a preservação no meio ambiente”, explicou a coordenadora de Programas e Projetos, Marcela Rezende.

A peça teatral será exibida nas escolas durante a semana da água. A assessora pedagógica da Coordenadoria de Programas e Projetos, Andreia Mesquita Foratto explicou que as escolas contempladas estão situadas em regiões periféricas, onde a maioria dos alunos não têm acesso a espetáculos teatrais, pré-requisito estabelecido pelo projeto. “As apresentações estão agendadas para a semana da água e, uma vez que as aulas já voltaram no formato 100% presencial, a comunidade escolar está cumprindo com todos os protocolos de biossegurança, conforme as determinações das autoridades de Saúde e da Organização Mundial de Saúde”, salientou a assessora pedagógica, Andreia Foratto.

Dia da Água

No dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993 com a finalidade de alertar a população sobre a necessidade de preservação do recurso para garantir a sobrevivência de todos os ecossistemas do mundo.

Serviço:

Projeto Planeta Água em Cena 4

Data: 21 a 23 de março

Local:

EMEB Dom Bosco do Praeirinho, bairro Praeirinho

EMEB Prof. Rafael Rueda, bairro Jardim Umuarama

EMEB Osmar José do Carmo Cabral, bairro Osmar Cabral