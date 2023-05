Escolas da rede pública municipal iniciam atividades do programa ‘A União Faz a Vida’

Unidades da rede pública municipal de ensino de Cuiabá iniciaram no mês de abril as ações do programa ‘A União Faz a Vida (PUFV)’ que este ano conta com a participação de 5.489 crianças/estudantes e o envolvimento de cerca de 450 profissionais, entre professores e equipes gestoras, da Educação Infantil ao 6º Ano. Além da formação dos profissionais, o programa possui material estruturado para os estudantes e orientação aos pais.

Na programação das atividades, na próxima sexta-feira (5) estudantes Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Eugenia Pereira de Mello, localizada no bairro Vista Alegre, participam do lançamento das atividades do programa durante a festa da família e na EMEB Cel. Octayde Jorge da Silva, no bairro Tancredo Neves, no dia 12, estudantes do 4º vão participar de expedição investigativa, com o tema Fontes Históricas e sua importância para a humanidade.

O Programa ‘A União Faz a Vida’ é executado por meio de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Cuiabá, representada pela Secretaria Municipal de Educação, e a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde, com o objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania. Na rede pública municipal de ensino o programa já é desenvolvido a 10 anos.

A coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins disse que desde a sua implantação, o Programa vem sendo aprimorado, através das formações dos profissionais envolvidos e assessorias pedagógicas. “Orientando e acompanhando os trabalhos nas unidades educacionais tivemos oportunidade de presenciar como as ações desenvolvidas, por meio do A União Faz a Vida, fizeram a diferença na vida das nossas crianças/estudantes”, disse ela.

Avaliação

A assessora pedagógica do ‘A União Faz a Vida’, Cléria Paula Franco esteve em Cuiabá no período de 19 a 25 de abril. Nesse período, ela visitou as 16 unidades que já desenvolvem o programa, para alinhamento e mapeamento das necessidades e participou dos I Encontro de Gestores. Ela falou sobre as expectativas para 2023. “Neste momento estaremos levantando os pontos fortes, as necessidades e os desafios de cada escola, em relação as ações realizadas em 2022 e, a partir daí, vamos definir as estratégias para 2023”, explicou a assessora pedagógica.

Cléria Paula Franco, explicou que o ‘A União Faz a Vida’ é um programa de responsabilidade social e seu principal objetivo é promover a cooperação e a cidadania, por meio de práticas de educação cooperativa, contribuindo com a educação integral de crianças e adolescentes. Através da metodologia ativa e de projetos, os estudantes deixam o papel de receptores de conhecimento e tornam-se protagonistas do processo de aprendizagem.

Durante o evento foram avaliadas as ações realizadas no ano passado e definidas as estratégias para 2023 e entregues os Kits para todos os profissionais envolvidos no PUFV.

O diretor da EMEB Santa Cecilia, localizada no bairro Pico do Amor, Paulino Alves de Oliveira, destacou a importância do Programa para a comunidade escolar. “O estudante é o protagonista de todas as ações através de aulas de campos, investigação, da curiosidade nos vários aspectos educativos. Além disso, toda a unidade é beneficiada com informações sobre Educação Financeira”, disse Paulino Alves agradecendo a parceria e os resultados alcançados pela comunidade escolar.

Carla Brito, diretora da EMEB Prof.ª Elza Luíza Esteves, localizada no bairro Canjica contou que a unidade aderiu ao programa no ano passado. “A expectativa para 2023 é uma maior participação de toda a unidade e interação entre a família e estudantes. Os estudantes vivenciam, na prática, no seu dia a dia, as ações do PUFV e, aguardamos com muita alegria que o Programa seja desenvolvido com todo o sucesso”, disse ela.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT