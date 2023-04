Escolas de Tempo Integral se destacam em evento da Defensoria Pública da União

As escolas estaduais de Tempo Integral Plácido de Castro e São José do Rio Claro, ambas em Diamantino, foram destaques na etapa estadual do 7 º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União (DPU), realizado em parceria com a FIAN Brasil e a Fundação Pitágoras. O resultado foi divulgado esta semana e as quatro estudantes que representaram a Rede Estadual de Ensino no evento comemoraram a conquista como uma reafirmação dos resultados das escolas de Tempo Integral.

Julia Zeri, Anna Villa e Nicole Finger, da Escola Estadual São José do Rio Claro, foram classificadas em 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente, na categoria Ensino Fundamental. Para as estudantes, é unanimidade que o número de horas passadas dentro do ambiente escolar proporciona estímulos às diferentes potencialidades. Segundo elas, a classificação no concurso de redação reflete o bom resultado delas em sala de aula.

A estudante Aliane Maria Queiroz, da escola Plácido de Castro, que foi classificada na categoria Ensino Médio, também defende essa análise. “Além do tempo integral na escola, os investimentos em equipamentos, materiais e plataformas contribuíram para o nosso desempenho no concurso. As apostilas do Ensino Estruturado foram fundamentais nesse processo. As redações, temas e a diversidade de assuntos ajudaram nisso”, contou.

Segundo Júlia Marino, a similaridade do tema do concurso com os assuntos tratados na escola mostra que a educação pública está antenada aos temas relevantes e presentes na realidade social. Ela lembra que o tema foi “Prato feito: alimentação de qualidade é sinal de dignidade”.

“Trabalhamos com a pedagogia da presença acadêmica, temos como foco principal, além do projeto de vida do aluno, o protagonismo estudantil. A todo momento nós incentivamos a participação dos estudantes em concursos, olimpíadas e contribuímos com materiais para que eles se preparem para o desafio”, completou a diretora da Escola Estadual São José do Rio Claro, Aubley Zeri.

A professora responsável pelos trabalhos das estudantes Plácido de Castro, Lahoa Matos Terra, contou que a preparação para o concurso começou no início do ano. Segundo ela, no decorrer do primeiro bimestre as produções de redação foram abordadas com o propósito de incentivar o estudante para o concurso. Ela também afirmou que os estudantes já haviam reforçado as produções textuais visando as provas do Enem 2023.

Na avaliação do diretor Regional de Educação do polo de Diamantino, Luis Henrique Dutra, o interesse das unidades em participar de concursos e olimpíadas, tanto nacionais como internacionais, vem crescendo. “É importante dizer que a Escola Estadual São José do Rio Claro tem um histórico de ações e que participou da Olimpíada Internacional de Matemática. É importante salientar que as unidades possuem equipes gestoras com professores motivados a fomentar cada vez mais o protagonismo estudantil”, finalizou.

O 7 º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União é um concurso lançado anualmente, direcionado a estudantes de escolas públicas. O concurso também contempla estudantes que se encontram em privação de liberdade ou medida socioeducativa de internação, além dos participantes do EJA – Escola de Jovens e Adultos.