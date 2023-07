Escolas e profissionais da educação são homenageados na 1ª Edição do Prêmio Educa Tangará da Serra

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) participou nesta sexta-feira (21.07), em Tangará da Serra, da 1ª Edição do Prêmio Educa Tangará da Serra – Compromisso pela Educação na Idade Certa. Realizado em conjunto entre a Prefeitura de Tangará da Serra através da Secretaria de Educação (SEMEC), com a coordenação Municipal do Programa Alfabetiza Mato Grosso, criado pelo Governo do Estado, a ação é uma forma de reconhecer o esforço dos profissionais responsáveis por apresentar os melhores resultados de alfabetização dos estudantes das escolas mato-grossenses até o 2° ano do Ensino Fundamental.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou a ação como fundamental para estimular os profissionais e poder avançar na alfabetização. “O Alfabetiza MT tem como propósito melhorar os resultados da alfabetização dos estudantes das escolas públicas do Estado. E isso só é possível por meio de Regime de Colaboração com os municípios e pelos investimentos realizados pelo governo de Mato Grosso, através do governador Mauro Mendes, que acredita e incentiva os nossos estudantes e profissionais”, falou.

O prefeito de Tangará da Serra, Vander Alberto Masson, reafirmou o compromisso na colaboração, que tem rendido bons frutos à comunidade escolar de Tangará da Serra. “A equipe de desenvolvimento da secretaria, bem como o apoio do governador Mauro Mendes têm sido fundamentais nessa jornada. Acreditar na educação é acreditar na vida de cada um desses estudantes que estão na sala de aula, é pensar no futuro de Mato Grosso como um todo”, disse.

Jocêuda Ferreira, coordenadora municipal do Programa Alfabetiza MT, disse que a premiação consolida as ações de fomento educacional, corroborando a eficácia do programa na cidade. Falar do Alfabetiza MT aqui na região é falar de um programa muito completo que através do apoio do Estado e das ações que nós já desempenhamos no município, conseguimos atuar de uma maneira eficaz com o programa dentro da sala de aula. É importante ressaltar que após a realização da segunda edição do Prêmio Educa MT, em junho deste ano, nós vimos a importância de reconhecer os profissionais que se esforçam tanto na nossa região para contribuir nesse processo”, explicou.

A educadora mais bem colocada nos índices de alfabetização em Tangará, Mônica Geralda da Silva Xavier, do Centro Municipal de Ensino Professor José Nodari, disse reconhecer os desafios propostos durante o processo de ensino dos jovens, mas que o sentimento ao ver os estudantes desenvolvendo o que lhes foi aplicado é de gratidão. “Além do sentimento genuíno de ver os estudantes aprendendo, posso mencionar também a cooperação dos profissionais envolvidos, pois somente assim nós seguiremos conseguindo bons resultados na educação”, reiterou.

Outra educadora premiada durante o evento, Holiana Maria Ferreira Leite, do Centro Municipal de Ensino Silvio Paterne, expôs sua felicidade em participar do programa. Ser professora é doação, é compartilhar informações, instruir, apresentar caminhos e possibilidades para os estudantes. Esse reconhecimento, feito através da premiação e do programa é algo maravilhoso, nos remete a sensação de dever cumprido”, contou.

Já para Nara Rosane Nunes, educadora do Centro Municipal de Ensino Joana D’Arc, além da premiação, o importante de fato, é ser reconhecida como transmissor de conhecimento. “A gente entende que é um trabalho árduo ensinar, e que devemos trabalhar todas as especificidades do ensino em sala de aula. O programa Alfabetiza MT é uma ferramenta que possibilita o avanço da aprendizagem por meio do reconhecimento do nosso trabalho, e isso é recompensador”, finalizou.

Alfabetiza MT

O Programa Alfabetiza MT visa o fortalecimento do Regime de Colaboração entre o Estado e os municípios, com ênfase na alfabetização das crianças até o 2° ano do Ensino Fundamental. Estruturado em 8 componentes e 26 macro ações, o programa tem por objetivo a transformação do contexto do Estado, sobretudo na fase da alfabetização, fortalecendo a gestão escolar, capacitando os docentes, avaliando o desempenho dos estudantes e gerando incentivos às escolas.