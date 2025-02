Escolinhas Esportivas irão atender crianças e jovens em até 10 modalidades esportivas

Abertura do Calendário Esportivo 2025, será realizada logo mais às 18h, no Ginásio Fiotão, momento em que as inscrições poderão ser feitas

A secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande vai abrir inscrições para meninos e meninas de 7 a 17 anos que querem iniciar ou se aprimorar no esporte cursando as Escolinhas Esportivas da Superintendência de Esporte e Lazer.

Abertura do Calendário Esportivo 2025, será realizada logo mais às 18h, no Ginásio Fiotão, momento em que as inscrições poderão ser feitas. O momento marca ainda a oferta das vagas.

De acordo com o superintendente de Esporte e Lazer da SMECEL, Edmilson Castro Ferreira do Nascimento, esta é a oportunidade para crianças e jovens de Várzea Grande praticarem várias modalidades esportivas, mas as vagas são limitadas.

Segundo o superintendente, as Escolinhas Esportivas vão atender o público jovem nas modalidades: Futebol, Basquete, Handebol, Voleibol, Natação, Judô, Karatê, Taekwondo, Atletismo e Futsal. “Estaremos com as inscrições gratuitas abertas no Ginásio Poliesportivo do Fiotão, no Ginásio do Centro de Iniciação Esportiva (CIE) do Santa Izabel, no Miniestádio José Carlos Guimarães e no Miniestádio do São Matheus” informou.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pe. Edson Sestari destacou que as práticas esportivas também são importantes instrumentos de promoção e inclusão social, com benefícios efetivos nos processos pedagógicos educacionais de crianças, jovens e adultos. “As Escolinhas Esportivas, além de propiciarem a prática esportiva e o lazer, estarão colaborando para o surgimento de atletas com potencial para uma futura carreira no esporte” reforçou.

As Escolinhas Esportivas terão capacidade para o atendimento de até 8 mil pessoas diretamente e cerca de 20 mil indiretamente. A Superintendência de Esporte e Lazer irá fornecer os coletes e já está providenciando uniformes, os materiais e equipamentos necessários para a prática de cada tipo de modalidade dos cursos ofertados.

As aulas estão programadas para ter início no dia 17 de fevereiro em todos os polos e irão movimentar cerca de 100 profissionais da área esportiva da SMECEL durante todo o ano letivo.

