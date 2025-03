“Esforços do Governo de MT reduzem custos logísticos e garantem estrutura para crescimento dos municípios”, afirma vice-governador

A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, estará no Show Safra 2025, de 24 a 28 de março, em Lucas do Rio Verde. No estande do Governo de Mato Grosso em parceria com a Prefeitura Municipal, a instituição apresentará soluções financeiras voltadas para empreendedores do setor agropecuário, e demais segmentos para apoiar a economia local, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do estado.

A novidade para este ano é a linha de crédito rural que financia até R$1,5 milhão, com taxa de juros de 1% ao mês, podendo chegar até 0,80% para pagamento em dia. Entre os itens financiáveis estão tratores, colhedoras, pulverizadores, plantadeiras, sistemas de ordenha mecânica, criação de peixes e uma variedade de equipamentos essenciais para as operações agrícolas e agroindustriais.

A linha de crédito rural da Desenvolve MT oferece financiamento para máquinas e equipamentos novos e usados, com até 85% do valor financiado para itens novos e até 60% para usados. O prazo para pagamento pode ser de até 90 meses, já a carência varia de acordo com a produção do empreendedor. O crédito está disponível para produtores rurais, empresas do ramo e cooperativas sediadas em Mato Grosso, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

Durante os cinco dias de evento, a equipe da Desenvolve MT estará à disposição para esclarecer dúvidas, realizar simulações de financiamento e orientar os visitantes sobre as melhores opções de crédito para impulsionar os negócios não só do setor agropecuário, mas também do comércio local e serviços.

Para Mayran Beckmann, presidente da Desenvolve MT, o evento será uma oportunidade para atender o máximo de clientes e fortalecer o apoio ao setor produtivo. “Estamos muito empenhados em participar do Show Safra 2025, um evento fundamental para o agronegócio e a economia de Mato Grosso. Nossa expectativa é levar soluções de crédito acessíveis, com prazos flexíveis e taxas competitivas, ajudando empresários e produtores a expandirem seus negócios”.

SERVIÇO

Data: 24 a 28 de março de 2025

Local: Show Safra 2025 – Lucas do Rio Verde (MT)

Estande: Governo de Mato Grosso e Prefeitura de Lucas do Rio Verde

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT