Esmagis celebra os 198 anos da lei de instalação dos estudos jurídicos no Brasil com evento nesta 6ª
Em comemoração aos 198 anos da lei de instalação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) promove nesta sexta-feira (8 de agosto), das 8h às 12h, no auditório Gervásio Leite (sede do Tribunal de Justiça), um evento especial voltado à comunidade jurídica e acadêmica.
A iniciativa busca resgatar a importância histórica da formação jurídica no país e debater os desafios atuais da educação em Direito diante das transformações tecnológicas e sociais.
Durante participação no podcast “Explicando Direito”, transmitido pela Rádio TJ e Rádio Assembleia, o diretor-geral da Esmagis-MT, desembargador Márcio Vidal, destacou os marcos históricos da criação dos cursos de Ciências Jurídicas e Sociais em São Paulo e Olinda, em 11 de agosto de 1827, e sua influência na estruturação do Estado brasileiro. “A instalação dos cursos jurídicos foi decisiva para o fortalecimento das instituições e para o surgimento de movimentos sociais, literários e políticos que marcaram a história do país”, afirmou.
O desembargador ressaltou a necessidade de atualização constante das grades curriculares dos cursos de Direito, diante da crescente digitalização da sociedade. “É uma construção de uma sociedade que está se formando, está se expandindo na plataforma digital. Com isso, o Direito não pode perder tempo. As faculdades não podem desprezar esses fatores e devem imprimir uma certa celeridade. Já surgiram novas demandas, novas necessidades humanas em sociedade. Aquilo que se levava décadas talvez para fazer a atualização do currículo, hoje não é mais compreensível. Esse currículo tem que estar retilíneo com os novos desafios, as novas realidades que a sociedade vivencia”, pontuou.
O evento desta sexta-feira também será uma oportunidade de diálogo com instituições de ensino superior do estado, com o objetivo de incentivar o realinhamento dos currículos dos cursos de Direito. “A faculdade de Direito é a base de todas as carreiras jurídicas. É preciso que ela responda às necessidades da sociedade, oferecendo conteúdos atualizados e relevantes”, concluiu o desembargador Márcio Vidal.
Programação – O evento prevê duas palestras nacionais e uma roda de conversas entre faculdades de Direito de Mato Grosso.
A primeira palestra será apresentada pelo professor pós-doutor Henrique Garbellini Carnio, que abordará o tema ‘O Estudo do Direito na Sociedade do Desempenho – O que Virá?’. Ele é pós-doutor em Filosofia e doutor em Filosofia do Direito e Teoria do Estado. É professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor permanente do curso de mestrado e doutorado em Direito da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (Fadisp).
Já a segunda palestra, apresentada pelo professor pós-doutor Rennan Thamay, será sobre ‘Jurisdição Constitucional Efetiva’. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), Università degli Studi di Pavia e Universidad de Salamanca. Professor titular da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (Fadisp), da PUC/SP, do Mackenzie e da Escola Paulista de Direito (FPD).
Na sequência, haverá debates com instituições de ensino jurídico acerca dos desafios contemporâneos do Direito, da articulação entre formação acadêmica e demandas sociais e da construção de um ensino jurídico comprometido com a excelência técnica e a responsabilidade social.
Os temas a serem abordados nas rodas de conversa são: Metodologias Ativas no Ensino Jurídico; Inteligência Artificial e Direito; Democracia e Ambiente Virtual; e Educação Jurídica Inclusiva.
A participação é gratuita e voltada a estudantes, profissionais do Direito e interessados na história e evolução da educação jurídica no Brasil.
Para participar, é necessário confirmar presença.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
Sustentabilidade: MPMT inicia etapa cultural do Lixo Zero
O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) está prestes a se tornar o primeiro do Brasil a conquistar o Selo Lixo Zero, certificação que reconhece práticas avançadas de gestão de resíduos. O lançamento oficial foi realizado nesta quarta-feira (06), no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá, e simboliza o início de uma nova cultura institucional voltada à sustentabilidade.Reconhecido pelo Instituto Lixo Zero Brasil, o Selo é concedido a instituições que desviam de aterros sanitários ou incineração pelo menos 50% dos resíduos gerados e os destinam para reutilização, reciclagem ou compostagem. A metodologia segue modelos adotados em diversos países e promove benefícios para o meio ambiente, a sociedade e a economia.Para o procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, o MPMT deve ser exemplo em práticas sustentáveis. “O Ministério Público, como uma instituição que tem dentro de suas premissas a defesa do meio ambiente, nós temos que tentar a cada dia dar o exemplo e conseguir, quem sabe, uma redução até superior à nossa meta estabelecida.”Durante o lançamento, foi assinado um termo de compromisso que simboliza o comprometimento institucional em atender aos critérios exigidos para a conquista do Selo Lixo Zero. “Nós temos alguns passos ainda que precisam ser dados, mas essa caminhada não começou hoje. Ela vem sendo trilhada anos atrás, impulsionada por vários servidores e membros engajados e comprometidos com a causa ambiental”, explicou a subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão, Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert.Para conquistar o Selo Lixo Zero, é preciso que o MPMT destine corretamente mais de 50% dos resíduos gerados. Porém, o objetivo institucional é garantir os mais altos padrões de boas práticas socioambientais e, para isso, os indicadores referentes a “Educação e conscientização”, “Reciclagem”, “Compostagem”, “Ações sociais” e “Redução e reuso” serão mantidos acima de 80%.A primeira fase será na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, onde será feita a substituição das lixeiras por residuários distribuídos em pontos estratégicos. “A gente vai ter três meses de monitoramento com total apoio e atenção dos servidores sobre o que estão gerando e onde vão colocar os resíduos”, explicou o diretor da Teoria Verde, Jean Peliciare.Programa MPMT Sustentável – O Selo Lixo Zero está inserido no Programa MPMT Sustentável, iniciativa tida como prioridade e que integra o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do MPMT 2024-2031. “Para cumprirmos esse objetivo estratégico, adotamos o projeto Vitória Régia. Nós já tivemos algumas ações logísticas, estruturantes, e agora as ações humanas é que determinarão o sucesso desse projeto”, destacou a subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão.Construído e executado a muitas mãos, o Programa MPMT Sustentável conta com seis eixos: institucional, ambiental, econômico, cultural, comunicação educacional e social. O Selo Lixo Zero marca o início da etapa cultural de transformação do MPMT. “É um projeto estratégico, então a gente já vê a importância que tem para a instituição. Esse projeto é construído a muitas mãos”, ponderou a gerente do programa MPMT Sustentável, Dálete Campos Mariano.
Módulo 2 do curso ‘Formação de Formadores’ segue até o dia 18 de agosto
O Módulo 2 do Curso de Formação de Formadores (Fofo), realizado pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), segue até o próximo dia 18 de agosto. A iniciativa tem como objetivo capacitar desembargadores, juízes e servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso a compartilhar, por meio de técnicas específicas, competências já adquiridas.
Iniciado em 21 de julho, o módulo é ofertado na modalidade EAD (Plataforma Moodle), com aulas síncronas e assíncronas (40 horas/aula), e conta com a tutoria do juiz Jeverson Luiz Quintieri, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo o magistrado, o curso é composto por três módulos que visam desenvolver, junto aos alunos — futuros formadores —, técnicas para elaboração de um plano de ensino. “O processo envolve desde a análise diagnóstica da realidade do aluno, definição de competências, identificação do problema ou da complexidade enfrentada pelo aluno-alvo, até a construção de um plano de ensino que venha a sanar essa dor”, explicou. Conforme Quintieri, a iniciativa contempla a produção de um plano com ementa, justificativa, objetivos, conteúdos, estratégias, avaliação e resultados — formando um plano de ensino completo.
A juíza Tatyana Lopes de Araújo Borges, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, afirma estar encantada com a qualidade da formação, especialmente por estar aprendendo sobre metodologia ativa, que rompe com o modelo tradicional de ensino e coloca o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. “É muito diferente da nossa formação jurídica convencional. Aqui, trabalhamos com práticas pedagógicas baseadas no diálogo, na escuta ativa e na construção coletiva do conhecimento.”
Segundo a magistrada, essas metodologias têm despertado, inclusive, o interesse pela docência e pela formação de formadores em um sentido mais profundo. “O estudo tem me instigado a uma reflexão crítica sobre todo o nosso processo de ensino e aprendizagem. Então, gostaria de parabenizar os professores — tanto os que ministraram as aulas no Módulo 1 quanto o Jeverson, meu professor desde a faculdade, por quem tenho grande admiração e que tem nos auxiliado bastante. Essa experiência tem sido muito enriquecedora”, pontua.
Para a servidora Keze Senno Assunção, do Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (Daje), participar do curso Formação de Formadores tem sido uma experiência surpreendentemente enriquecedora. “Logo no primeiro módulo, presencial, fomos desafiados a montar uma aula de 10 minutos em grupo, utilizando estratégias voltadas para o ensino de adultos — que valorizam suas experiências e promovem a autonomia no aprendizado. No início, confesso que houve certo desconforto. Afinal, estar em uma posição de vulnerabilidade, sendo avaliado pelos colegas, não é fácil. Mas esse desafio acabou se transformando em uma poderosa oportunidade de aprendizado. Aprendemos fazendo e fizemos aprendendo — uma forma muito eficaz de fixar o conteúdo. As avaliações dos professores também merecem destaque: sempre respeitosas e construtivas.”
Sobre o Módulo 2, ela afirma que a experiência continua superando as expectativas. “Há uma integração muito bacana entre os alunos nos fóruns, e o professor consegue manter o grupo alinhado e engajado, o que é admirável. Outro ponto que me deixou muito feliz foi saber que esse curso, inicialmente pensado para magistrados, foi disponibilizado também para servidores. Isso demonstra uma valorização institucional que nos motiva e alegra profundamente”, assinala. Keze destaca ainda que tem sido fascinante conhecer as metodologias adotadas pela Enfam e saber que toda a formação continuada oferecida aos magistrados tem como pilares a ética e o humanismo.
“Os fundamentos que norteiam as diretrizes pedagógicas, voltados para uma trilha de aprendizagem diferenciada, também merecem destaque. É um avanço significativo tirar o aluno da posição passiva de mero espectador e colocá-lo no centro das atividades, valorizando suas experiências como parte essencial do processo. Essa mudança faz toda a diferença no envolvimento dos participantes. A passividade tradicional é desestimulante, enquanto as metodologias interativas — que conectam o aprendizado à prática e à vida real — são surpreendentes. Essa tem sido minha percepção até aqui”, avalia.
Após a finalização do Módulo 2, será ofertado o terceiro e último módulo, com 16 horas/aula, a ser realizado presencialmente nos dias 25 e 26 de agosto, na sede da Esmagis.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
