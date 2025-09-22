Esmagis sedia lançamento de coletânea do Seminário Internacional do Agronegócio na quinta-feira

A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso Desembargador João Antônio Neto (Esmagis-MT) sediará na próxima quinta-feira (25 de setembro) o lançamento da coletânea do “Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio 2025”. O evento terá início às 8h30 e requer inscrição prévia, por isso, inscreva-se aqui.

A obra é uma realização conjunta da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Sistema Famato) e da Esmagis, e conta com organização do diretor-geral da Escola, desembargador Márcio Vidal, do presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain, e do coordenador jurídico do Sistema Famato, advogado Rodrigo Bressane.

Segundo o desembargador Márcio Vidal, a coletânea tem por finalidade divulgar os principais resultados e reflexões do seminário, promovendo o conhecimento e o diálogo entre especialistas, magistrados e representantes do setor produtivo, além de fomentar pesquisas e valorizar a produção científica voltada ao agronegócio no Brasil.

Conforme o presidente do Sistema Famato, Vilmondes Tomain, por meio de iniciativas como o Seminário Internacional do Agronegócio e o lançamento da coletânea é possível registrar e difundir conhecimentos que extrapolam o momento do evento, consolidando um legado que beneficia produtores, juristas, advogados, acadêmicos e toda a sociedade. “Esses encontros estimulam o diálogo, aproximam instituições e ajudam a formar consensos sobre temas estratégicos, como segurança jurídica, sustentabilidade e competitividade”, ressaltou.

Já o coordenador jurídico do Sistema Famato, Rodrigo Bressane, assinala que a parceria entre o Sistema Famato e a Esmagis-MT é valiosa, pois une a força da representação do setor produtivo rural à excelência acadêmica da magistratura. “O lançamento dos anais (coletânea) do Seminário Internacional do Agronegócio reforça essa união, consolidando uma obra de grande relevância para o direito, para o agro e para a sociedade.”

Realizado nos dias 22 e 23 de maio deste ano, o 6º Seminário Internacional Multidisciplinar do Agronegócio reuniu desembargadores, juízes, servidores do Judiciário estadual, representantes do sistema de justiça, produtores rurais e estudantes.

Foram parceiros na realização do evento a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-MT); a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por meio da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso (ESA-MT); e a Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Faculdade de Direito.

Neste link você pode conferir as fotosdo Seminário Internacional.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT