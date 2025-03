Espaço Cidadania tem trabalho reconhecido pela Politec

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) tem intensificado sua atuação no Parlamento Estadual com a implementação de ações e projetos voltados à proteção das mulheres em situação de violência doméstica, em todas as regiões de Mato Grosso.

Autor da Lei nº 11.061/19, que determina o funcionamento ininterrupto das Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher, o parlamentar tem se empenhado na criação de políticas públicas efetivas para combater a violência física, psicológica, patrimonial e sexual contra mulheres.

Graças à legislação de sua autoria, o Governo do Estado, com o apoio da primeira-dama Virgínia Mendes, inaugurou a primeira Delegacia da Mulher 24 horas em Cuiabá, além da primeira sala de atendimento ininterrupto a vítimas de violência doméstica e sexual, em Rondonópolis. A iniciativa busca oferecer acolhimento digno, seguro e qualificado, garantindo assistência às vítimas a qualquer hora do dia ou da noite.

“O aumento dos casos de feminicídio e outros tipos de violência contra as mulheres é alarmante. Nosso mandato tem se dedicado a criar leis e projetos que assegurem a proteção das mulheres, promovam sua independência financeira e fortaleçam sua saúde mental. Queremos garantir que elas tenham acesso a um futuro mais seguro e digno”, afirmou o deputado Thiago Silva.

Segundo a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), Mato Grosso registrou 8.144 atendimentos em 2024, um aumento de 65,5% em relação ao ano anterior, que contabilizou 4.920 chamados. Além disso, o estado viu um crescimento de 59,9% no número de denúncias, saltando de 957 em 2023 para 1.531 em 2024, sendo 1.389 por telefone e 117 via WhatsApp.

Os dados da Polícia Civil também revelam um impacto devastador: os feminicídios registrados no estado em 2024 deixaram 83 crianças órfãs de mãe. Esses números reforçam a necessidade de um combate rigoroso contra a violência de gênero.

Capacitação profissional e empreendedorismo para mulheres

Além da segurança e do acolhimento, o deputado Thiago tem investido fortemente na capacitação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade. Com o projeto “Flor do Cerrado”, idealizado por sua esposa, Eliane Moreira, mais de 2 mil mulheres foram capacitadas em cursos de artesanato, produção de pães, ovos de Páscoa, bolos, pintura em tecido e bordados.

Além disso, o parlamentar destinou mais de R$ 800 mil em emendas para o Projeto “Qualifica MT”, realizado em parceria com o Senai. A iniciativa possibilitou a qualificação de centenas de mulheres em diversas cidades do estado, com cursos em áreas como produção de salgados e doces, assistente administrativo e costura industrial.

“Nosso compromisso vai além da proteção: queremos garantir que essas mulheres possam reconstruir suas vidas com independência financeira. Geração de renda e autoestima são fundamentais para que elas superem as violências sofridas e tenham um recomeço digno”, destacou o deputado.

Com uma atuação abrangente e pautada no compromisso com a dignidade feminina, Thiago Silva segue fortalecendo suas iniciativas para erradicar a violência contra a mulher e proporcionar novas oportunidades.

Fonte: ALMT – MT