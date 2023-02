Espaço do Servidor promove ações de saúde e bem estar para profissionais da Educação

Pilates, treino funcional, massoterapia e ginástica laboral são algumas das atividades oferecidas pelo Espaço do Servidor, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, gerenciada pela Coordenadoria de Promoção de Pessoas, com o objetivo de promover a saúde dos profissionais da rede pública municipal de educação.

A coordenadora do Espaço do Servidor, Cleonice Cassemira de Arruda, falou sobre as ações desenvolvidas pela equipe de profissionais do setor Psicossocial e as novas atividades de 2023. “Nossa proposta é acolher o profissional da educação, ofertando apoio psicossocial, ações de promoção de saúde e prevenção de doenças. O Espaço do Servidor, é uma iniciativa inédita da gestão Emanuel Pinheiro e da Secretaria Municipal de Educação e, estamos aos poucos ampliando o atendimento e os serviços sempre com nossos olhos voltados para o profissional da Educação. Este ano, além do treino funcional, o Espaço do Servidor está oferecendo aulas de violão e ukulele “, disse a coordenadora.

Há alguns anos o setor Psicossocial e Saúde do Trabalhador, ligado a Coordenadoria de Promoção de Pessoas/Coordenadoria Técnica de Promoção de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, atua com o objetivo de auxiliar, orientar, informar, apoiar e incentivar os profissionais da educação em seu cuidado biopsicossocial. A equipe multidisciplinar realiza visitas técnicas e promove ações na sede da Secretaria, nas unidades da rede pública municipal de Educação e também no Espaço do Servidor, inaugurado em novembro do ano passado.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, uma das articuladoras e incentivadora da iniciativa destacou que o trabalho realizado pelo Espaço do Servidor e sua equipe, formada por psicólogos, nutricionista, assistentes sociais, enfermeiras, fisioterapeutas, fonoaudiólogas e educadores físicos, é de valorização dos profissionais e acolhimento às pessoas. “O Espaço do Servidor já é um sucesso. No ano passado, foram mais de 2 mil atendimentos. Nosso objetivo é ampliar o cuidado com os servidores tendo como única preocupação o bem estar do profissional da educação”, disse a gestora.

Atendimento

No Espaço do Servidor são oferecidos atendimentos psicológicos; acolhimento, orientação e encaminhamentos sobre direitos previdenciários; avaliação e orientações posturais, acupuntura e auriculoterapia; avaliação e orientações nutricionais individualizadas; aferição de pressão, glicemia e orientações de saúde; massoterapia; atendimento para prevenção, habilitação e reabilitação da voz e agendamento de pericias.

Feliciana da Cunha Figueiredo, coordenadora de Gestão e Legislação da Secretaria Municipal de Educação, é uma entusiasta da iniciativa. Após passar por uma cirurgia de coluna ela começou a praticar a atividade física há pouco tempo. “Além de massoterpia, faço auriculoterapia e pilates. No meu segundo dia já vi melhoras, não tenho dores, e minha postura melhorou. O Espaço do Servidor é uma iniciativa de uma gestão que valoriza as pessoas, que pensa no bem estar do servidor e que realmente olha a todos de forma humanizada”, destacou.

O Espaço do Servidor funciona das 7h às 18h e os atendimentos são realizados por demanda espontânea e agendamentos pelos servidores da Educação por meio de link, e-mail institucional, ou pelo telefone 3645 6555.