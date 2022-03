Espaços públicos do bairro Três Barras são atendidos com ações de limpeza e manutenção

Prefeitura de Cuiabá levou diversas ações de limpeza para espaços públicos do bairro Três Barras. Os trabalhos são coordenados pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e alcançaram a Praça Profª Elizângela Pereira de Souza, o campo de futebol campo society, e o Centro de Apoio Familiar – Frederico Manoel da Costa (Capela Mortuária).

Conforme o cronograma montado para atendimento do bairro nesta terça-feira (22), os equipamentos públicos foram contemplados com os serviços de varrição, roçagem, capinação e jardinagem. As atividades são executadas via equipe de 20 reeducandas contratadas pelo Município por meio do projeto Nova Chance.

“A Limpurb tem uma programação de mutirões para os fins de semana, que tem ajudado muito no cuidado com a cidade. Todavia, temos também um cronograma sendo cumprido diariamente em diversos pontos, evitando que a cidade fique desguarnecida das atividades de limpeza”, explica o diretor-presidente da Limpurb, Júnior Leite.

O presidente da Associação de Moradores do Três Barras, José Advair “Bolo”, destaca que a comunidade localizada na região da Grande Morada da Serra tem sido constantemente contemplada por programas, obras e ações da Prefeitura de Cuiabá. Segundo ele, a gestão Emanuel Pinheiro tem olhado com carinho para o bairro e o tratado com o merecido valor.

“No mês passado fomos atendidos com a limpeza do córrego, de onde foram retiradas 10 toneladas de lixo. Além disso, durante a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, o bairro ganhou uma praça nova, a capela mortuária, títulos de propriedade e reforma da escola municipal. São ações constantes, que melhoram a qualidade de vida da nossa população”, lembra Bolo.

Além do Três Barras, a Limpurb atendeu ainda nesta terça-feira bairros como Jardim Imperial, Pascoal Ramos, Quilombo, Araés, Boa Esperança, Novo Horizonte, Consil, Jardim Industriário I e Jardim das Américas. O cemitério São Gonçalo, a Orla do Porto, e as avenidas Arquimedes Pereira Lima, Miguel Sutil e Avenida das Torres também receberam os trabalhos.