Especial Espetáculo do Siminina: Mãe revela sonho de conhecer o teatro pela primeira vez

No coração das meninas, floresceu um ‘Reino Encantado’ onde a gratidão e os sonhos ganham asas, e as esperanças foram renovadas através das atividades oferecidas pelo Programa Siminina em Cuiabá. Essa é a tônica do maior espetáculo já produzido pelo programa Siminina, que tem como coordenadora a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro.

A apresentação se tornou realidade para várias famílias, graças ao empenho e dedicação da madrinha e primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro.

O agradecimento foi vividamente demonstrado durante o espetáculo de Ballet ‘O Reino Encantado das Simininas’, que foi apresentado em duas sessões no último domingo (8). Este espetáculo revelou ao público como era a vida das meninas antes de participarem do programa e como elas estão agora, após ingressarem na ação mantida pela Prefeitura de Cuiabá, que tem como principal objetivo moldar o futuro de mais de 1,2 mil meninas de seis a 15 anos.

Desde a sua fundação, o Programa Siminina tem sido uma fonte constante de inspiração e apoio para crianças e jovens em busca de orientação e oportunidades. “Graças ao apoio incansável da nossa primeira-dama Márcia Pinheiro, madrinha do programa Siminina, estamos cada vez mais capacitados a proporcionar mudanças e acesso a novas oportunidades com qualidade, equidade e excelência. Todo o trabalho desenvolvido, através das atividades oferecidas, visa sempre o melhor para essas meninas, com muita dedicação, carinho e amor”, expressou com gratidão a coordenadora do Programa Siminina, Dalma Monteiro. “E, sem dúvida, a figura de madrinha Márcia Pinheiro é o farol que ilumina esse caminho”, acrescentou Dalma.

O Programa Siminina tem como objetivo principal garantir a proteção social das Simininas e encontrou nas artes uma grande aliada para fortalecer esse propósito e garantir os direitos das crianças e adolescentes assistidas, afastando-as de possíveis situações de violência, trabalho infantil, evasão escolar e outros desafios.

Quem confirma e aprova essa dedicação é a mãe de uma das Simininas, Denise Pereira Ramos. Sua filha, Lívia Vitória Pereira dos Santos, 10 anos, é assistida pela unidade da Chácara dos Pinheiros. Denise compartilhou: “A transformação da minha filha desde que ela entrou no programa é palpável e evidente para todos. Se não fosse pelo programa, não sei como seria, pois trabalho em período integral e não teria com quem deixar a Lívia quando ela não está na escola. Assistir essa apresentação de ballet enche meu coração de orgulho. Muito obrigada. Minha filha está muito melhor graças ao Siminina.”

Essa transformação foi lindamente apresentada durante o Espetáculo ‘Reino Encantado das Simininas’. Através de uma apresentação lúdica, as bailarinas demonstraram a evolução. O que antes era um cenário escuro e sem vida ganhou vida, cor e alegria, com a promessa de um futuro melhor.

A primeira-dama e madrinha do Programa Siminina, Márcia Pinheiro, compartilhou suas emoções: “Foi difícil conter as lágrimas. Ver cada menina dançando, apresentando o ballet, todas fantasiadas, me enche de orgulho. O Siminina é um dos pilares fundamentais no desenvolvimento dessas jovens, proporcionando a elas não apenas educação e habilidades práticas, mas também um profundo senso de autoestima e empoderamento.”

Márcia Pinheiro também enfatizou o papel da dança e da música na trajetória das meninas, destacando a importância de promover um ambiente seguro e acolhedor para todas as participantes do programa.

Ela concluiu: “Quero agradecer em nome de todas as jovens que tiveram o privilégio de fazer parte deste reino encantado de oportunidades. Expresso minha profunda gratidão a todos os envolvidos em tornar este sonho realidade. Com dedicação e amor, construiremos um mundo muito melhor.”

O grandioso espetáculo ‘O Reino Encantado das Simininas’ é um projeto cultural que alimenta a imaginação e o encantamento das Simininas. Nele, existe um reino onde os sonhos se tornam possíveis. Este sonho foi idealizado há muitos anos pela Coordenação do Programa Siminina, e através dele é possível apresentar os trabalhos culturais desenvolvidos diariamente com as Simininas, incluindo aulas de Ballet, Banda de percussão e coral. A produção conta com dezenas de figurinos e envolve a equipe da ação social, além do Núcleo da Primeira-dama e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

A última apresentação do espetáculo “O Reino Encantado das Simininas”, será realizado no próximo domingo, dia 15, no Teatro Zulmira Canavarros, anexo ao prédio da Assembleia Legislativa, às 15h.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT