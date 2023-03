Especialista em Desenvolvimento Sustentável na França visita MT para conhecer projetos de turismo rural

Mato Grosso recebe, durante esta semana, o especialista francês em Desenvolvimento Sustentável, Jean-Marie Henry, para compartilhamento de experiências sobre caminhadas e trilhas em propriedades rurais e no campo em geral. Jean-Marie, que tem experiência na área e já foi coordenador do Parque Natural Regional de Ballons des Vosges, percorrerá iniciativas que a Empaer (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural) está à frente, além de potenciais roteiros que possam agregar no fortalecimento do turismo rural no Estado. Nesta segunda-feira (06.03), ele conheceu o projeto Caminhos do Morro, na comunidade Morrinhos, em Santo Antônio do Leverger (a 34 km de Cuiabá) e teve um encontro com a secretária de Agricultura Familiar, Teté Bezerra.

Com a companhia da equipe da Empaer, o frânces visitará ainda Nobres, Chapada dos Guimarães, Barão de Melgaço e o Pantanal. Além de conhecer os locais, Jean-Marie realizará rodas de conversas com agricultores familiares. Ele explica que a visita é uma troca de experiências. “Trago minha experiência de décadas à frente de um dos maiores parques naturais da França. No meu país, as caminhadas são comuns nas propriedades rurais e estimula o contato com a natureza, além de oportunizar descobertas de novas paisagens e atrativos turísticos do local”, disse Henry, reforçando que também vem para fomentar a Caminhada na Natureza, uma iniciativa que aproxima o turista da vida no campo.

Ele contou que nesse primeiro contato já observou, por exemplo, que na comunidade Morrinhos os moradores estão no caminho certo. “Na França, o processo está consolidado e com muitas referências de sucesso. Observei que o projeto segue nessa direção e com a participação de toda comunidade, o que é fundamental”.



A secretária Teté Bezerra, agradeceu a visita de Jean-Marie e, se colocou a disposição em ajudar a fomentar a cadeia produtiva. “Trabalhamos para fomentar sete cadeias produtivas na agricultura familiar e entendemos a importância de consolidar a Caminhada da Natureza, aliando atividades da agricultura familiar e agregando valor a produtos e serviços desenvolvidos no meio rural. O segmento tem potencial, pois as pessoas se interessam em saber como, quando e onde vive quem fomenta a produção primária e querem ter oportunidade de vivenciar tudo isso de perto”.

Acompanha Jean-Marie, o técnico da Empaer e especialista em turismo rural, Geraldo Donizete Lucio, que montou o roteiro das visitas e rodas de conversas que seguem para Chapada dos Guimarães, Nobres e Barão de Melgaço até sexta-feira (10.03).

“Nossa missão é mostrar como estamos caminhando e onde queremos chegar. Há três anos acompanhamos os produtores e moradores da comunidade Morrinho e muitos já estão com produtos consolidados oferecendo hospedagem, trilhas, eventos, cavalgada, entre outros. A missão é tornar Mato Grosso referência no país”.

Participaram da primeira visita, a presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais e Moradores de Morrinho (Aprumo), Niane Aparecida Oliveira Rosa, a proprietária do Rancho Epona, Mirian Ferraz, a engenheira agrônoma Solene Tricaud, os técnicos da Empaer, turismólogo Robson Junior Hartmann, Ludmila Bodnar e Natan Martins de Siqueira Queiroz, representantes da prefeitura de Santo Antônio do Leverger, moradores, entre outros.