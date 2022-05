Especialistas falam sobre planejamento previdenciário rural

Iniciativa vai fortalecer a participação feminina no setor Agropecuário

Estimular a atuação feminina dentro e fora de campo. Esse é o objetivo do Senar para Elas, um programa do Senar Bahia pensado em valorizar as mulheres do agro e criar representações femininas para o setor. O programa foi lançado oficialmente na quarta-feira (18), em Itapetinga, durante a retomada da exposição local.

A cerimônia reuniu mulheres que atuam em diferentes áreas do setor rural e contou com o apoio da Associação As Agropecuaristas, que mobilizou o público e vai difundir o programa na região.

Entre as ações previstas está a realização de seminários e encontros técnicos, para discutir temas relevantes que vão desde sucessão familiar até a atuação feminina na gestão do negócio rural nas diferentes cadeias produtivas (fruticultura, apicultura, pecuária, entre outras).

“O Senar para Elas chega no momento certo, quando tem crescido a participação da mulher no setor agropecuário, seja como mão de obra atuante, seja na tomada de decisão, como proprietária do negócio rural. E o intuito é dar protagonismo a esse relevante papel. É colocá-la no cerne da discussão para que elas possam ouvir e, sobretudo, serem ouvidas sobre tudo que vivenciam na prática e, assim, tornarem-se referências para outras mulheres do setor”, comentou a gerente de Educação e Promoção Social do Senar Bahia, Daniela Lago, ao apresentar as ações da entidade.

Segundo ela, o programa atenderá não só as produtoras rurais e seus familiares, mas também as trabalhadoras e todo público feminino vocacionado.

Além de promover seminários e palestras, o Senar para Elas propõe a difusão de conhecimento, como alinhamento para as instrutoras e treinamento de FPR em áreas vocacionadas.

Fonte: Senar Bahia