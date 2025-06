Especialistas internacionais compartilham experiências e discutem prevenção e combate a incêndios florestais no ForestFire 2025

O segundo dia do ForestFire 2025 – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), foi marcado por palestras de especialistas internacionais, que compartilharam experiências sobre a gestão de incêndios florestais em seus respectivos países.

A programação teve início com o português António Salgueiro, que apresentou a atuação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), em Portugal. Em seguida, Nathan Barcklay e Daniel Berlant, representantes do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia (CAL FIRE), dos Estados Unidos, trouxeram suas abordagens sobre a complexa realidade dos incêndios florestais no estado norte-americano.

Na sequência, Ciaran Nugent, da Irlanda, abordou a gestão de incêndios florestais em seu país, destacando as lições aprendidas em um território insular, com clima específico e desafios únicos.

Ainda pela manhã, os participantes também tiveram a oportunidade de participar do Curso de Noções de Sobrevivência na Selva Amazônica Brasileira, promovido pelo Exército Brasileiro, proporcionando uma vivência prática sobre técnicas essenciais de segurança e resistência em ambientes hostis.

Ao longo do dia, o evento também foi palco de uma intensa programação científica, com apresentações de trabalhos acadêmicos, painéis e rodas de conversa conduzidas por professores e pesquisadores. Essas atividades buscam apresentar descobertas recentes, estudos de caso e novas abordagens no enfrentamento aos incêndios florestais em diferentes biomas.

Palestras técnicas da tarde trazem soluções inovadoras

A programação da tarde seguiu com um ciclo de palestras internacionais, com a participação de Sérgio Gomes (Portugal/AFOCELCA), que apresentou as ações da AFOCELCA na proteção contra incêndios florestais em Portugal; Dr. Thomas Richard Anderson (EUA), que abordou a gestão do fogo em ecossistemas de zonas úmidas, com estudo de caso no Parque Nacional Everglades, na Flórida; e Greg Seamon (EUA/Flórida), que compartilhou experiências sobre o treinamento de incêndio prescrito.

Paralelamente às palestras, foi realizado o curso “Comunicação com estratégia para combater crises durante incêndios florestais”, ministrado pela Secretaria de Estado de Comunicação de Mato Grosso. A atividade capacita profissionais da gestão pública e da mídia para lidar com a comunicação em momentos de crise, reforçando a importância da informação precisa no enfrentamento de emergências ambientais.

Feira de Expositores e conexões internacionais

Entre os destaques paralelos ao evento, está a feira de expositores, que segue aberta durante toda a tarde, reunindo empresas e instituições com soluções tecnológicas voltadas à gestão de incêndios florestais. Drones de monitoramento térmico, softwares de inteligência artificial, equipamentos de combate ao fogo e veículos adaptados estão entre as inovações apresentadas, com foco especial nas necessidades do bioma Pantanal.

Além disso, o evento continua recebendo autoridades e delegações internacionais, fortalecendo o diálogo entre países e promovendo colaborações estratégicas para o enfrentamento global das queimadas.

O ForestFire 2025 segue até esta quarta-feira (18), com novas palestras, painéis científicos, oficinas e apresentações de casos reais sobre as melhores práticas de prevenção, controle e recuperação de áreas afetadas por incêndios em diferentes ecossistemas ao redor do mundo.

Fonte: Governo MT – MT