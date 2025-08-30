Espetáculo de dança sobre luto ocorre neste final de semana no Cine Teatro Cuiabá

O espetáculo de dança contemporâneo “Luto” ocorre neste sábado (30.8) e domingo (31.8), a partir das 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Inspirado no poema homônimo de Rumi e em textos da tradição sufi, “Luto” atravessa o tempo e o corpo como paisagens vivas de memória. A obra coreográfica evoca um rito ancestral onde o luto e a luta se entrelaçam em gestos que desenterram silêncio, beleza e resistência.

Em cena, dois corpos femininos, às vezes harmônicas e outras catatônicas, habitam um espaço-tempo que se abre como uma caverna que pulsa e respira, com o horizonte visto de dentro para fora.

A obra dialoga com o território e a história de vida das intérpretes-criadoras, atravessadas pela cosmovisão boe-bororo e também pela luta constante pela permanência da dança em um lugar sem espaços estruturados para ensaio ou apresentação.

Nesse cenário, o palco se abre como arena de resistência, onde ausência e presença, finitude e reinvenção se transformam em dança.

O espetáculo é a consolidação de uma investigação que se iniciou em 2021, durante a pandemia de Covid-19, quando as artistas vivenciavam perdas pessoais e coletivas diante das milhares de mortes que marcaram o Brasil.

A entrada é gratuita, e os interessados devem retirar os ingressos pela plataforma Sympla.

Serviço: “Luto” – Espetáculo de dança

Local: Cine Teatro – Sala Anderson Flores

Data: sábado (30 de agosto) – acessível em libras

Domingo (31 de agosto) –acessível com audiodescrição sussurrada

Entrada gratuita – retire seu ingresso pelo Sympla – clique aqui.

Fonte: Governo MT – MT