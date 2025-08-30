MATO GROSSO
Espetáculo de dança sobre luto ocorre neste final de semana no Cine Teatro Cuiabá
O espetáculo de dança contemporâneo “Luto” ocorre neste sábado (30.8) e domingo (31.8), a partir das 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).
Inspirado no poema homônimo de Rumi e em textos da tradição sufi, “Luto” atravessa o tempo e o corpo como paisagens vivas de memória. A obra coreográfica evoca um rito ancestral onde o luto e a luta se entrelaçam em gestos que desenterram silêncio, beleza e resistência.
Em cena, dois corpos femininos, às vezes harmônicas e outras catatônicas, habitam um espaço-tempo que se abre como uma caverna que pulsa e respira, com o horizonte visto de dentro para fora.
A obra dialoga com o território e a história de vida das intérpretes-criadoras, atravessadas pela cosmovisão boe-bororo e também pela luta constante pela permanência da dança em um lugar sem espaços estruturados para ensaio ou apresentação.
Nesse cenário, o palco se abre como arena de resistência, onde ausência e presença, finitude e reinvenção se transformam em dança.
O espetáculo é a consolidação de uma investigação que se iniciou em 2021, durante a pandemia de Covid-19, quando as artistas vivenciavam perdas pessoais e coletivas diante das milhares de mortes que marcaram o Brasil.
A entrada é gratuita, e os interessados devem retirar os ingressos pela plataforma Sympla.
Serviço: “Luto” – Espetáculo de dança
Local: Cine Teatro – Sala Anderson Flores
Data: sábado (30 de agosto) – acessível em libras
Domingo (31 de agosto) –acessível com audiodescrição sussurrada
Entrada gratuita – retire seu ingresso pelo Sympla – clique aqui.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Alunos da Rede Estadual de Campo Novo do Parecis conquistam vaga na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica
Estudantes da Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira, de Campo Novo do Parecis, participaram da etapa estadual da modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica, que aconteceu nesta sexta-feira (29.8), no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), no Centro de Cuiabá.
A Equipe Legobots, formada por alunos do 3º ano, avançou para a etapa nacional da competição, que acontecerá em Vitória (ES), em outubro. A equipe pode, ainda, chegar ao RoboCup Mundial, com local e data a serem confirmados.
“As escolas estaduais dominaram o pódio. Esse resultado é fruto de uma gestão pública eficiente e de investimentos consistentes na nossa educação. Ainda estamos em êxtase e quase sem acreditar na grandeza desse feito”, declarou o diretor da escola, Júlio Cezar Maia.
A etapa estadual contou com 9 equipes participantes de 5 escolas estaduais de 5 Diretorias Regionais Escolares (DREs) diferentes. Entre os três primeiros colocados, dois são de escolas estaduais de Mato Grosso. Participaram na categoria estudantes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e todos os anos do Ensino Médio ou Técnico Integrado.
Entre as equipes e escolas estaduais participantes, estão Alpha BF, da Escola Técnica Integrada Deputado Bertoldo Freire, de São José dos Quatro Marcos; e Elias Bento 3, da Escola Estadual Elias Bento, de Canabrava do Norte.
Também participam as equipes do 8º ano Girls – Gomes Evolution, 9º ano – Gomes Evolution e Boys 8º ano – Gomes Evolution, da Escola Estadual Manoel Gomes, de Várzea Grande; Elidio Spike, Elidio Spike Teen e Os Elidianos, da Escola Estadual Professor Elidio Murcelli Filho, de Aripuanã.
No total, 39 equipes entre escolas estaduais, privadas, federais e municipais participaram da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica.
A modalidade prática envolveu os estudantes a montar e programar robôs (físicos ou virtuais), ou criar apresentações artísticas utilizando os robôs. Com o objetivo de incentivar o trabalho em equipe e aprendizagem colaborativa, as equipes foram compostas por 2 a 4 estudantes e um professor-orientador.
Premiações
Entre as premiações, estão vagas para a RoboCup Mundial, medalhas, certificados e bolsas de Iniciação Científica Júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A depender da categoria, as premiações são dadas para as equipes com os melhores desempenhos nas provas e para as equipes com o melhor design de robô, lógica de programação e trabalho em equipe.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governo de Mato Grosso entrega nova sede do Lacen nesta segunda-feira (1º)
O Governo de Mato Grosso entrega, nesta segunda-feira (1º.9), a nova sede do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Cuiabá, a partir das 17h. O evento contará com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Com 2.254 m² de área construída, a estrutura foi especialmente pensada para atender às necessidades da unidade, que recebeu o investimento de R$ 34,3 milhões.
O Lacen presta serviços desde 1975 e é o primeiro laboratório público do Centro-Oeste a receber acreditação do Inmetro. A unidade atende aos municípios do Estado via Sistema Único de Saúde (SUS) com a oferta de exames de sorologia, biologia molecular, micobacteriologia, microbiologia clínica, entre outros exames.
Serviço
Entrega da nova sede do Lacen Mato Grosso
Data e hora: segunda-feira (01.9), às 17h
Local: Lacen (Rua G, s/n – Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78040-030)
Fonte: Governo MT – MT
