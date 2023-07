“Essa ação inclusiva é muito importante para combater o preconceito”, afirma mãe de autista

“Essa ação inclusiva por parte do Governo de Mato Grosso é muito importante para combater o preconceito que os autistas sofrem na sociedade”. A afirmação foi feita pela mãe do Guilherme, de 8 anos, Patrícia Lemos Santos, sobre a oportunidade proporcionada pelo programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama do Estado Virginia Mendes, de ver com o filho o jogo do Cuiabá Esporte Clube contra o São Paulo no sábado (22.07). Guilherme foi um dos sorteados na iniciativa do Governo do Estado, em parceria com o Dourado, que dá oportunidade aos autistas assistirem aos jogos em que o time é mandante em um camarote da Arena Pantanal.

Patrícia destaca a importância do momento de lazer proporcionado aos autistas, que possuem limitações ao serem expostos a grandes multidões. “Nem todos conseguem ficar ali no meio da torcida com todo o barulho. A iniciativa também possibilita um momento de cumplicidade entre pais, mães e filhos, principalmente para aqueles que gostam de futebol. Aqui é um ambiente tão seguro para as crianças que eles se sentem muito à vontade”, afirmou.

A pequena Sophia, comemorou os seus três anos, completados no dia anterior, assistindo o Dourado, na Arena Pantanal. Matheus Eduardo Soares, pai da Sophia, contou que são poucos lugares que consegue levar a filha e que a ação do Governo de Mato Grosso possibilita o lazer para muitos autistas.

“Além de ser um presente de aniversário à minha filha, essa ação de inclusão proporcionou um momento de pai e filha. Só quem vive a realidade no dia a dia, sabe o quão difícil é para eles saírem de casa por conta do barulho, com muitas pessoas ao redor. Aqui no camarote, a Sophia está muito tranquila e isso se deve ao espaço que vocês prepararam para nos receber. Eu não sou de falar de política, mas o governador Mauro Mendes está fazendo um ótimo trabalho, a gente tem que reconhecer. Não só por esta ação, mas também na educação, saúde e infraestrutura. Ele está transformando muita coisa, principalmente com essa ação para as crianças autistas”, ressaltou.

De acordo com a secretária de Estado de Assistência Social, Grasi Bugalho, a iniciativa é uma ação com um olhar sensível para a inclusão dos autistas. “Ver que a iniciativa da primeira-dama, Virginia Mendes, juntamente com a senadora Margareth Buzetti, foi concretizada com êxito é gratificante. Nós ficamos muito felizes em poder proporcionar para mais um grupo de autistas sorteados um momento como esse. No total, já foram sorteados 56 autistas e nós sabemos a importância desse gesto e por isso, queremos divulgar cada vez mais a Carteira de Identificação do Autista e a importância de tê-la, para que os autistas possam acessar inúmeros serviços”, destacou a secretária.

Para Rafael Amaral, pai da Alice, de três anos, além da ação de inclusão dos autistas, o Governo de Mato Grosso promove o lazer e resgata a cultura das famílias em prestigiar o futebol mato-grossense. “Essa iniciativa do Estado e do Dourado é muito interessante, porque possibilita um momento inimaginável em nossas vidas. Poder trazer a minha filha ao estádio de futebol, e vê-la tranquila, assistindo ao jogo e torcendo é maravilhoso. O ambiente é muito seguro e recomendo aos pais que façam a inscrição de seus filhos para os próximos jogos, porque eu também farei a nossa inscrição de novo”, declarou Rafael.

A seleção dos oito torcedores e acompanhantes foi realizada por meio de sorteio a partir dos beneficiários cadastrados na Carteira de Identificação do Autista (CIA), emitida pelo aplicativo MT Cidadão. A ação é uma parceria entre o Governo de Mato Grosso, por meio da Setasc, e o Cuiabá Esporte Clube.

Para poder participar do sorteio é preciso ter a Carteira de Identificação do Autista (veja mais abaixo). Beneficiários de todo Mato Grosso podem participar do sorteio, lembrando que não serão custeados o deslocamento e a hospedagem, tanto do sorteado quanto de seu acompanhante. Apenas serão disponibilizadas as entradas do camarote.

Carteira de Identificação do Autista

O documento, que é uma das bandeiras da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, é emitido de forma gratuita pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e contém informações específicas e qualificadas da pessoa com o transtorno, o contato de emergência e, caso tenha, informações de seu representante legal/cuidador.

O cadastro da Carteira, desde setembro de 2022, é realizado pelo aplicativo MT Cidadão, na modalidade digital e ou física (impressa). O prazo para a emissão da carteira digital é de cinco dias, a contar do envio da documentação via aplicativo, análise e aprovação pela equipe da Setasc. Já para a emissão da carteira física, o prazo será de 30 dias.

Para mais informações (65) 98421-4080/(65) 3613-5711 ou pelo site da Setasc.

