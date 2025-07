“Essa obra está salvando a vida de milhares de mato-grossenses”, afirma governador

O Governo de Mato Grosso, por atuação da MT Participações e Projetos (MT Par), formalizou nesta quarta-feira (17.7) subsídio para a construção de 384 apartamentos em Tangará da Serra. Os recursos estaduais investidos no empreendimento são de R$ 7,6 milhões.

As unidades integram o programa SER Família Habitação, idealizado pela primeira-dama, Virginia Mendes, e têm como público alvo as pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade.

Os imóveis serão nos condomínios Solares 1 e 2 e pertencem a modalidade FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), na qual as unidades são voltadas para famílias inscritas no CadÚnico. O FAR atende beneficiários com renda de até dois salários mínimos e as parcelas variam de R$ 80 a R$ 361,50. Beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) são isentos do pagamento.

O empreendimento é resultado de uma parceria entre o governo estadual, por meio do SER Família Habitação, a prefeitura de Tangará da Serra, que doou o terreno, e o governo federal, via programa Minha Casa, Minha Vida. O Governo de Mato Grosso também complementa o valor da obra com um subsídio de R$ 20 mil por unidade.

“Sabemos que Tangará da Serra tem um alto déficit habitacional e firmamos uma parceria com a prefeitura da cidade para dar início a essas obras, que vão reduzir este problema. Um empreendimento que se tornou realidade graças à união de esforços entre as esferas públicas e privadas”, afirmou Wener Santos, presidente da MT Par.

A seleção das famílias contempladas será feita pela prefeitura.

SER Família Habitação

O programa SER Família Habitação já investiu R$ 262,2 milhões em subsídios. Do total, R$ 102,9 milhões estão na modalidade FAR e R$ 195,9 milhões na modalidade Entrada Facilitada, que oferece subsídio de até R$ 20 mil para as famílias adquirirem um imóvel.

Ao todo foram beneficiados com o programa 23.215 famílias nas modalidades FAR e Entrada Facilitada.

