“Esse apoio nos bairros é excelente para quem não tem condições de realizar esses serviços”, afirma beneficiária do Mutirão da Cidadania

A Comunidade Santíssima Trindade, em Cuiabá, recebeu, neste sábado (3.4), o Mutirão da Cidadania. Cerca de 200 atendimentos foram realizados. A ação, idealizada pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, é promovida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) com o objetivo de levar dignidade, inclusão e acesso a direitos essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesta edição, foram ofertados serviços como plastificação de documentos, emissão de segundas vias de certidões, orientações sobre os programas SER Família, Carteira de Identificação do Autista, além de atendimentos por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), com o apoio das secretarias adjuntas de Cidadania, Inclusão Socioassistencial, Direitos Humanos e Assistência Social.

Nicole, que levou os filhos para participar do evento, aproveitou a oportunidade para plastificar documentos e ainda relatou ter feito o curso de Confeitaria, por meio do Programa SER Família Capacita, ressaltando a importância dos cursos oferecidos pelo Governo do Estado.

“Fiz o curso de confeitaria, sou estudante de pedagogia e também trabalho com bolos e doces por encomenda. Esses cursos foram essenciais para sustentar os meus filhos e pagar as contas. E esse mutirão aqui no bairro está sendo muito útil, porque eu tenho três filhos e trabalho. Esse apoio nos bairros é excelente para quem não tem condições financeiras para realizar esses serviços. Eu gostei muito”, contou a moradora.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, coronel Grasi Paes, destacou o impacto da ação, principalmente para quem enfrenta dificuldades de acesso aos serviços básicos.

“Ver tanta gente sendo beneficiada por essa ação é extremamente gratificante. Os mutirões foram idealizados com muito carinho pela nossa primeira-dama, Virginia Mendes, justamente para atender quem não tem condições de arcar com custos como a plastificação de um documento ou a emissão de uma segunda via de certidão. Nosso compromisso é seguir promovendo cidadania com eficiência e respeito às necessidades da população”, afirmou.

O padre Elilzo Marques de Oliveira, da Paróquia São Sebastião, destacou a importância da união entre Estado e comunidade para levar cuidado e atenção aos que mais precisam.

“Estamos vivendo um momento muito bonito de parceria entre o Estado e a comunidade, dos nossos paroquianos, principalmente das crianças, dos idosos e das pessoas em situação de vulnerabilidade. É um tempo de reencontro, de solidariedade e de serviço. Que Deus abençoe todos os órgãos presentes e os voluntários que estão fazendo tanto bem. Que cada gesto seja recompensado com muitas bênçãos”, afirmou o religioso.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

Quem também aproveitou a ação foi Cristiane Pereira de Souza, enfermeira com seis anos de experiência, que buscava uma nova oportunidade profissional por meio do atendimento do Sine.

“A minha amiga veio fazer um atendimento na clínica médica e eu aproveitei para ver sobre emprego, porque estou precisando na área da enfermagem. Já estou aproveitando todos os atendimentos. Tudo é útil para a nossa saúde e é um benefício muito grande para a população, essa ação social”, relatou.

Cristiane vê no mutirão uma esperança para voltar ao mercado de trabalho.

“Sou enfermeira, mas não está fácil conseguir emprego. Então estou aqui, fiz o cadastro e espero que apareça uma vaga. Creio que vou conseguir voltar a atuar como eu queria”, concluiu.

A Setasc seguirá com a realização dos mutirões ao longo do ano, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com a cidadania, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das comunidades mais vulneráveis.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT



Fonte: Governo MT – MT