“Esse é um governo que contempla 100% de qualidade de vida e investimento em pessoas”, afirma prefeito de Guarantã do Norte

O governador Mauro Mendes cumpriu agenda neste sábado (19.08) nos municípios de Guarantã do Norte e Matupá, na região norte de Mato Grosso. Acompanhado de deputados, prefeitos, secretários e autoridades locais, Mauro vistoriou obras de construções de escolas e casas, de infraestrutura, além de outras ações para melhoria da saúde e da segurança pública.

De acordo com o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Gonçalves, o volume de obras realizadas mostra o comprometimento do Estado em trazer melhorias para a população. “Esse é um governo que contempla 100% de qualidade devida e investimento em pessoas”, afirmou. Ele lembrou que apenas no município, são mais de R$ 70 milhões em obras executadas com investimento estadual.

Durante a visita às obras do Centro de Tratamento Renal no município, o prefeito disse que essa é uma ação que vai transformar Guarantã em um polo de saúde do Nortão, mas atendendo também o sul do Pará. Ainda em parceria com o Estado, está sendo ampliado o Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário.

Sobre o Centro de Tratamento Renal, Mauro lembrou que sabe por experiência pessoal a dificuldade que as pessoas enfrentam para fazer um tratamento de hemodiálise.

“Eu vivi isso na minha família há quase 10 anos, senti na pele o que é o sofrimento de precisar ficar fazendo tratamento, imagina ter que se descolar 300 quilômetros várias vezes por semana para fazer diálise. Por isso, estamos felizes em ver essa obra em pleno andamento e no início de 2024 queremos voltar para inaugurar esse importante serviço de saúde”, afirmou.

Ainda em Guarantã do Norte, Mauro Mendes visitou as reformas nas escolas estaduais Guarantã e Albert Einstein, além da obras de drenagem nas ruas Amoras e Tamburis.

Obras em Matupá garantem retorno para o cidadão

Em Matupá, o governador vistoriou as obras do asfaltamento da MT-322 entre o município e Carlinda, a construção de 50 casas populares por meio do programa Ser Família Habitação, a construção da Escola Técnica, de uma delegacia de Polícia e do Centro de Monitoramento da PM.

“Essa obra da Escola Técnica começou em 2009. Eram oito iguais a essa e que por diversos problemas em gestões passadas não foram para a frente. Nós já entregamos quatro e outras quatro vão ser finalizadas no mais tardar no ano que vem, encerrando quase 15 anos de tragédias e desvios de recursos”, afirmou o governador.

Para o prefeito de Matupá, Bruno Mena, o Governo é um parceiro de primeira hora do município, que além das obras visitadas, ainda vai ter uma grande reforma em seu aeroporto.

“É um pacotão de obras que chegam em Matupá, o que proporciona um giro econômico. Fazendo obras de qualidade, o dinheiro do contribuinte retorna para ele com grandes investimentos”, afirmou.

Acompanhando as visitas, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco afirmou que todos esses investimentos são possíveis pela coragem do Estado e parceria da Assembleia Legislativa para alterar as leis mato-grossenses, buscando o equilíbrio financeiro e mais facilidades para o cidadão.

“Nós retiramos penalidades que prejudicavam os empreendedores, buscamos o equilíbrio entre os setores. Antes nós demorávemos quinze dias para que uma empresa pudesse ser aberta e agora vemos demora menos de 7 minutos. Enfim, trouxemos mais oportunidades para todos”, afirmou.

O governador Mauro Mendes cumpriu agenda na região norte do Estado desde a sexta-feira. Além de Guarantã do Norte e Matupá, ele visitou Sinop, Alta Floresta, Carlinda e Novo Mundo, com vistorias e entregas de obras.

Acompanharam as agendas a deputada federal Flavinha Rodrigues, o deputado estadual Valter Miotto, os secretários de Estado Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), Gilberto Figueiredo (Saúde), César Roveri (Segurança), Laice Souza (Comunicação), Allan Kardec (Ciência e Tecnologia), e o comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Mendes.