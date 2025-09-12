MATO GROSSO
“Esse Governo acredita nos mato-grossenses; a Unemat nunca recebeu tantos investimentos”, afirma reitora
O Governo de Mato Grosso entregou nesta sexta-feira (12.9) as obras de reforma e ampliação realizadas no campus de Sinop da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Para a reitora da instituição, Vera Maquêa, os investimentos demonstram que o Governo do Estado acredita no futuro dos mato-grossenses.
“Nós tivemos um grande investimento do Governo de Estado na nossa universidade, como nunca vimos antes. E isso não é só sobre o recurso, é o Estado que tem olhado para as pessoas que vivem nessa região, acreditado nas pessoas e dito que aqui é um lugar que tem qualidade de vida”, afirmou a reitora.
A entrega das reformas faz parte das solenidades pelos 35 anos da instituição em Sinop. No município, a universidade conta com duas unidades, Aquarela e Imperial, que possuem mais de 2.750 alunos matriculados em 11 cursos de graduação, seis cursos de mestrado e um de doutorado.
Além das reformas dos prédios existentes, o Governo também construiu o Centro Experimental e Tecnológico, que abriga os blocos de laboratórios e da pós-graduação. Ao todo, o investimento para as melhorias foi de R$ 14,5 milhões.
O governador Mauro Mendes ressaltou que o investimento representa a boa gestão fiscal do Estado e a boa aplicação dos recursos públicos.
“Eu tenho muito orgulho do nosso Mato Grosso, de tudo que todos nós estamos fazendo. Eu não faria nada se a população que trabalha aqui, que empreende, não pagasse impostos para que o governo possa fazer o que precisa ser feito”, afirmou.
Ainda em Sinop, o governador Mauro Mendes também participou do lançamento da pedra fundamental da usina de etanol de milho Evermat, que está em construção no município. A biorrefinaria é formada por 36 famílias produtoras da região e gera mais desenvolvimento econômico para as cidades do entorno.
“Essa obra mostra a capacidade empreendedora dessa região. Estamos muito orgulhosos de ver esse espetáculo acontecendo, mais uma indústria de transformação que gera emprego qualificado, traz tecnologia e ainda mais desenvolvimento para a região de Sinop”, avaliou o governador.
O vice-governador Otaviano Pivetta, que também é produtor agropecuário, ressaltou que a biorrefinaria agrega valor à produção mato-grossense e gera mais desenvolvimento com a abertura de novas oportunidades de trabalho e negócios.
“Eu sei muito bem o sentimento do empreendedor quando sai de um segmento da economia do ciclo primário, de plantar, cultivar e colher, e vai para a agroindústria”, destacou.
A expectativa da Evermat é que a indústria entre em funcionamento já no primeiro trimestre de 2026, com a produção de etanol, óleo vegetal e outros derivados.
A caminho de Sorriso, Mauro Mendes ainda vistoriou os trabalhos de duplicação de um trecho de 54,2 km da BR-163, entre os municípios, e ressaltou que as obras estão em ritmo acelerado.
“Essa é a maior obra de infraestrutura hoje que está sendo realizada no Brasil. Tenho orgulho muito grande de falar isso porque é uma obra espetacular, que vai trazer segurança, qualidade de vida, conforto, vai salvar muitas vidas e trazer mais desenvolvimento para toda a região do Norte e Médio Norte de Mato Grosso”, afirmou.
Solenidade
Participaram das agendas em Sinop a senadora Margareth Buzetti, o presidente da Evermat, Thiago Stefanello, o deputado federal José Medeiros, o deputado estadual e Carlos Avallone, o presidente da MT Par, Wener Santos, e o prefeito de Sinop, Roberto Dorner.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros atende ocorrência de capotamento de carreta carregada com pluma de algodão
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta quinta-feira (11.9), uma ocorrência de capotamento de uma carreta carregada com pluma de algodão, nas proximidades da curva da Rumo, em Alto Araguaia (a 418 km de Cuiabá).
Ao chegar ao local, a equipe do 1º Núcleo Bombeiro Militar (1º NBM) foi informada que a condutora do veículo havia ficado presa entre o volante e o painel da cabine. E que com o auxílio de terceiros conseguiu sair do veículo.
Os bombeiros realizaram o Atendimento Pré-Hospitalar à vítima, que estava consciente e abalada emocionalmente, mas não apresentava nenhuma lesão grave aparente. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Araguaia para uma avaliação médica mais detalhada.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
Governo de MT entrega 256 apartamentos do programa SER Família Habitação em Nova Mutum
O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes entregam 256 apartamentos do Residencial Cidade Bela, em Nova Mutum, nesta segunda-feira (15.9), pelo programa SER Família Habitação, em parceria com a União e Prefeitura. A solenidade será realizada às 10h, na Avenida Curitiba, área institucional do Bairro Loteamento Cidade Bela, em Nova Mutum.
Também participam o presidente da MT Participações e Projetos (MT Par), Werner Santos, representantes do Governo Federal e autoridades municipais.
O empreendimento foi viabilizado por meio do programa SER Família Habitação, que atualmente oferece subsídio de até R$ 35 mil para ser aplicado na entrada do imóvel. O valor pode ser somado aos benefícios do programa federal de habitação e ao percentual relativo ao terreno, doado pela Prefeitura.
As 256 unidades habitacionais representam mais uma ação concreta para reduzir o déficit habitacional e garantir mais qualidade de vida às famílias beneficiadas.
Serviço | Entrega de 256 apartamentos do Residencial Cidade Bela pelo programa SER Família Habitação
Data: Segunda-feira (15.09)
Horário: 10h
Local: Avenida Curitiba, área institucional, Bairro Loteamento Cidade Bela – Nova Mutum/MT
Fonte: Governo MT – MT
