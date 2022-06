“Esse governo investe em todas as regiões e no desenvolvimento dos municípios”, destaca vice-prefeito

O governador Mauro Mendes assinou convênios com o município de Itiquira para investimentos na ordem de R$ 76,6 milhões. Os convênios incluem a restauração do asfalto da MT-370, com extensão de 69,34 km no trecho entre a BR-163 e o município, no valor de R$ 41,8 milhões.

Itiquira também vai receber pavimentação de 61,68 km da MT-299, trecho entre a BR 163 e o Terminal Ferroviário do município, com recurso na ordem de R$ 34,1 milhões, e, ainda, a construção do Centro de Treinamento em Artes Marciais, investimento de R$ 607,1 mil, com indicação do deputado federal Juarez Costa.

O vice-prefeito de Itiquira, João Macaúba, destacou que os investimentos são muito importantes para a região, pois vão contribuir tanto para o desenvolvimento econômico como também para a melhoria da qualidade de vida da população.

“Essa obra era um sonho de muito tempo e o governador Mauro Mendes vem aqui hoje para realizar esse sonho e nos dar a oportunidade de atender a nossa comunidade. Essa parceria com o Governo do Estado é fundamental para nossa cidade e nos dá muito orgulho, pois percebemos que não é só a região Sul que está sendo agraciada com tantos investimentos, mas também os 141 municípios de Mato Grosso”.

Além desses convênios assinados, está em fase de projetos outras duas obras para Itiquira: a pavimentação da MT-299, de 35,92 km, entre o Terminal Ferroviário do município e a MT-461; e pavimentação da MT-461 de 50,58 km que liga Itiquira a Alto Garças.

O governador Mauro Mendes ressaltou que as parcerias com os municípios em obras e ações é uma forma de ajudar os prefeitos a cuidarem das pessoas, dando mais qualidade de vida a elas.

“Acredito que quando ajudo os prefeitos nos seus trabalhos e nas suas missões de certa forma estou sendo um pouquinho ajudante de prefeito nos 141 municípios, e essa é a minha obrigação como governador. E não há nenhum município desse Estado que não está recebendo investimento. E esses recursos não são do governador Mauro Mendes, mas sim do Governo do Estado de Mato Grosso, que tem a obrigação de cuidar bem do dinheiro dos impostos que todos nós pagamos”.

A assinatura dos convênios ocorreu durante cerimônia realizada em Rondonópolis, onde o governador Mauro Mendes também assinou convênios com os outros municípios da região Sul: Rondonópolis (R$ 133 milhões), Pedra Preta (R$ 12 milhões), Guiratinga (R$ 4 milhões), São José do Povo (R$ 3,6 milhões) e Tesouro (R$ 3 milhões). No total, serão R$ 232,2 milhões investidos nos municípios da Região Sul.