“Esse lazer para as crianças se divertirem está sendo maravilhoso”, afirmou mãe em noite inesquecível com evento do SER Família Criança

Mais de 17 mil crianças e familiares viveram uma noite mágica e inesquecível na Arena Pantanal, durante o evento Dia das Crianças do SER Família Criança, promovido pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), e idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

O evento, que uniu lazer, alegria e inclusão, proporcionou às famílias momentos de diversão com brinquedos, shows e o acompanhamento do jogo do Cuiabá, em um ambiente repleto de emoção e solidariedade.

Idealizadora do programa SER Família, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, destacou a alegria de viver um momento tão especial junto às crianças e suas famílias.

“É emocionante ver todas essas crianças, o ambiente repleto de sorrisos e tanta energia positiva. Cada momento simboliza o amor e a solidariedade que movem o SER Família Criança. Esse projeto nasceu para isso: para espalhar alegria, esperança e fortalecer os laços entre as famílias”, afirmou.

Entre as pessoas presentes, Lucilei Maria de Andrade e o pequeno Wendel Lucas, moradores do bairro Jardim Paraná, destacou a importância da ação para quem não tem acesso frequente a espaços de lazer como esse.

“Está maravilhoso! Bom para as crianças, porque muitas famílias não tem como trazer os filhos em um evento desse nível. As crianças estão gostando muito! Tem mãe que tem três, quatro filhos e não consegue levar todos, né? Aqui está sendo maravilhoso”, disse Lucillei, encantada com a ação.

Do bairro Jardim Florianópolis, Marineide dos Santos Ferreira também levou o filho, Gabriel Santos, e elogiou a iniciativa.

“Esse lazer para as crianças se divertirem está sendo maravilhoso, acho muito gratificante para nós, pais. Eles estão aproveitando tudo, brincaram bastante e agora vamos comer um lanche”, contou, sorridente.

O pequeno Gabriel, de apenas 7 anos, mostrou toda a empolgação ao falar dos brinquedos. “Brinquei naquele do pato e no do astronauta. Achei bem legal e quero ir em outros”, disse, animado com o evento.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, destacou o caráter social da iniciativa, que leva alegria e acolhimento a milhares de famílias de diferentes regiões de Cuiabá e Várzea Grande.

“O SER Família Criança é mais do que um evento: é uma demonstração de carinho, respeito e cuidado com as famílias. Ver o sorriso dessas crianças, especialmente das que mais precisam, é o maior presente que podemos receber”, afirmou o secretário.

O evento também contou com distribuição de brinquedos e lanches, além da oportunidade única das crianças assistirem a uma partida do Cuiabá, em um gesto que uniu esporte, cidadania e afeto em uma grande celebração da infância.

Fonte: Governo MT – MT