Estacionamento rotativo em Cuiabá terá mais de 40 dias de período educativo sem cobrança

Por meio de uma Parceria Público Privada (PPP), a Prefeitura de Cuiabá está em processo de implementação do ‘Cuiabá Rotativo’, novo sistema de estacionamento rotativo que será utilizado na região central da capital. A iniciativa, operacionalizada pelo Consórcio CS Mobi Cuiabá, investirá cerca de 125 milhões para promover a revitalização do centro histórico, incluindo a construção do Mercado Municipal Miguel Sutil. Para garantir que todos estejam preparados para a transição, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, os cuiabanos terão mais de um mês de período educativo, antes do início da cobrança do estacionamento.

De acordo com o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, o período educativo começou em 1º de novembro, e seu principal objetivo é fornecer aos usuários todas as informações necessárias para que entendam o novo processo de estacionamento rotativo. “Desde o dia 1º a concessionária responsável pelo estacionamento está fazendo a distribuição de panfletos explicativos. Na próxima semana, o sistema estará completamente disponível para uso, com a instalação dos parquímetros e a disponibilização do aplicativo, permitindo que os cidadãos se familiarizem com as opções de pagamento. Importante ressaltar que, durante este período, nenhuma cobrança será realizada, ou seja, os cidadãos continuarão estacionando gratuitamente. Somente a partir de 13 de dezembro o sistema de estacionamento rotativo iniciará efetivamente a cobrança das tarifas”, comentou.

Vuolo revelou que que as tarifas para o estacionamento rotativo serão de R$ 3,40 a hora para carros e R$ 2,00 para motos e destacou que haverá vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. “No caso dos portadores de deficiência, o estacionamento será gratuito, mediante o cadastro do veículo e a identificação da deficiência. Entretanto, os idosos terão vagas garantidas, mas pagarão normalmente pelo estacionamento”.

Ele explicou que a fiscalização do horário de estacionamento será feita por meio do monitoramento das placas dos veículos. As placas serão lidas pelo sistema, e as informações corretas serão registradas para garantir a utilização adequada das vagas. Em caso de não pagamento do estacionamento rotativo, Vuolo esclareceu que a concessionária não será responsável pela aplicação de multas. “As multas serão aplicadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB. Os infratores receberão notificações da empresa e terão um prazo para regularização, com uma tarifa de R$ 30. Caso não se regularizem, a SEMOB aplicará multas que variam de R$ 70 a R$ 150”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT