Estado acelera no agro e lidera crescimento de empregos formais em 2025

O agronegócio piauiense passa por uma transformação acelerada e já ocupa posição de destaque entre os motores do desenvolvimento regional. O que antes era cenário dominado pela agricultura familiar e pela pecuária tradicional, agora ganha protagonismo na geração de empregos, adoção de novas tecnologias e abertura de mercados.

Segundo o Caged, entre janeiro e maio de 2025, o setor agropecuário foi responsável pela criação de cerca de 3.500 novos empregos formais apenas no Piauí. Ao todo, até novembro, o estado soma mais de 10.900 contratos assinados, resultado do investimento em modernização, irrigação e diversificação de culturas, além da instalação de novas agroindústrias. O crescimento das vagas no campo chegou a quase 55% em relação ao mesmo período do ano passado—a maior alta entre todos os setores da economia estadual.

Esse avanço reflete não só a produtividade do cerrado, mas também a melhoria da infraestrutura logística, como estradas e silos, e o acesso facilitado ao crédito rural. Regiões como Teresina e os municípios do meio-norte atraem os olhares de grandes empresas, cooperativas e investidores em busca de oportunidades para exportação de soja, milho e outras culturas. O clima favorável, os incentivos fiscais e o perfil inovador dos produtores completam um cenário de competitividade crescente.

No mercado de trabalho, o agro piauiense oferece vagas variadas: operadores de máquinas, técnicos agrícolas, profissionais de logística e processamento, gestores ambientais e representantes comerciais. A demanda por mão-de-obra especializada estimula a expansão de cursos técnicos e parcerias com Senar, Senai e universidades locais, fortalecendo a qualificação profissional dos trabalhadores da região.

Para quem quer ingressar ou se atualizar, investir em formação voltada à agricultura de precisão, manejo sustentável e gestão de propriedades privadas faz toda a diferença. O fortalecimento das cadeias produtivas locais e o crescimento sustentável mostram que o agronegócio do Piauí não só abastece o mercado interno, mas também ganha espaço na exportação e na geração de renda para milhares de famílias.

O campo piauiense se reinventa e prova, com resultados concretos, que tecnologia, organização e políticas públicas acertadas são capazes de transformar a economia e criar oportunidades para todo o estado. O produtor de hoje é parte fundamental dessa engrenagem, abrindo caminhos para um agro mais moderno, competitivo e socialmente sustentável.

