Estado capacita profissionais para manejo dos casos de dengue, zika e chikungunya

Um homem foragido do Pará pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta sábado (1º.3), na zona rural do município de Ribeirão Cascalheira.

O procurado, de 51 anos, estava com o mandado de prisão expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (PA). Ele é suspeito de estuprar reiteradamente a sua filha desde os 9 anos de idade.

De acordo com a Polícia Civil do Pará, a vítima chegou a engravidar do próprio pai quando estava com 13 anos, mas o criminoso a agrediu com um golpe na barriga para provocar o aborto.

Os policiais civis do Pará, em conjunto com a equipe de Mato Grosso, conseguiram identificar o paradeiro do suspeito, que estava trabalhando em uma propriedade rural em Ribeirão Cascalheira.

Com base nas informações, o homem foi abordado e preso em cumprimento de mandado judicial. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis e em seguida colocado à disposição do Poder Judiciário.

A ação contou com apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Vila Rica, Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, Delegacia de Castanhal do Pará e Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Pará.

Fonte: Governo MT – MT