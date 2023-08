Estado conquista 1° lugar em duas categorias do Prêmio Governo Digital

O Governo de Mato Grosso se destaca, mais uma vez, no cenário nacional ao conquistar o 1° lugar no Prêmio da ABEP-TIC de Excelência em Governo Digital – Gov.Digital, em duas categorias. A primeira, na categoria Melhor Solução de Governo Digital baseada em Inteligência Artificial, e a segunda, na categoria Especial Prêmio ABEP de Excelência em Governo Digital, com o projeto “Personalização do Governo Digital com a Recomendação de Serviços Públicos ao Cidadão”.

De acordo com o Secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, o Governo busca os caminhos mais tecnológicos e inovadores para oferecer mais praticidade aos serviços prestados à população e essas premiações ratificam que a atual gestão está no caminho certo.

“Nosso esforço constante é colocar em ação o tema do empoderamento digital cada vez mais nas práticas públicas, seja por meio dos serviços ou através da tecnologia da informação. Este é o caminho necessário para construirmos uma sociedade inclusiva e democrática, e também para estreitarmos as relações do Governo com o cidadão”, enfatiza.

O Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, Sandro Brandão, que representou o Estado durante a premiação, compartilha sua satisfação pelo recebimento de mais um reconhecimento, e ressalta a importância de entregar projetos que beneficiem a sociedade mato-grossense. Ele agradeceu a Empresa Mato Grossense de Tecnologia da Informação (MTI) e das lideranças do Estado que apoiam os projetos de Governo Digital.

“A MTI é a grande provedora de solução tecnológica para todos os projetos e ações da Agenda Estratégica Digital de Mato Grosso. Todos os servidores do Sistema de Governança Digital, bem como toda a nossa liderança, desde o governador do Estado, o secretário de Planejamento e Gestão e os demais secretários que fazem parte do Núcleo Estratégico Digital do estado que tornam isto possível. Nosso propósito são as entregas de grande valor para nossa sociedade, que é o âmago de todo processo de transformação digital”, declarou Sandro.

O prêmio Gov.Digital é uma parceria entre a Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC) e o Ministério da Economia, e sua missão é reconhecer e incentivar projetos e ideias de governo digital em todos os níveis do governo – federal, estadual e municipal. Além disso, ele destaca e compartilha iniciativas que usam a tecnologia da informação e comunicação (TIC) para modernizar a administração pública, tornando-a mais eficiente e benéfica para todos os brasileiros.

No início do mês, o Portal Único de Mato Grosso também ficou em 1° lugar no Prêmio IBGP 10 anos. As iniciativas de inovação do Estado, além de fornecer mais qualidade e agilidade ao serviço público do Estado, o colocaram em destaque no plano nacional.

Inovações Digitais

A temática de transformação digital vem sendo discutida de forma estruturante na política Estadual. No final de maio, o Governo de Mato Grosso criou o Programa de Aceleração da Transformação Digital (resolução nº 002/2023/NGD), com o objetivo de potencializar, otimizar e desenvolver novas tecnologias para atender as demandas do serviço público e da população mato-grossense.

Desde a implementação do programa Mais MT, em outubro de 2020, o Governo avançou na direção da Governança Digital e subiu 12 posições no Ranking de Competitividade dos Estados.

Com supervisão de D’Laila Borges