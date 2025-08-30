MATO GROSSO
“Estado de MT foi assertivo com especialização em hanseníase para combater casos nos municípios”, afirma fisioterapeuta
O fisioterapeuta Pedro Salvador Neto, que trabalha no Ambulatório de Atenção Especializada de Juína, afirmou que o curso de especialização em hanseníase, ofertado pela Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP), vai ajudar no combate à infecção nos municípios.
“O Estado de Mato Grosso foi muito assertivo neste curso porque ele nos oportunizou ter um certificado e ter muito mais do que isso: ter o conhecimento sobre a hanseníase, e isso, para nós alunos, foi de extrema necessidade e importância para atender os casos nos municípios”, avaliou o especialista.
Pedro Salvador é um dos 34 profissionais da saúde que se formaram no curso de Especialização Interprofissional em Atenção Integral às Pessoas com Hanseníase, nesta quinta-feira (28.8), em Cuiabá.
Com início em maio de 2024, a especialização reuniu profissionais de diferentes áreas da saúde em 392 horas presenciais dedicadas a fortalecer a atenção integral às pessoas afetadas pela hanseníase em Mato Grosso. De forma pioneira, o curso abrangeu diversos perfis, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, cirurgião-dentista, nutricionista e farmacêutico.
“Esse é um marco histórico para o SUS, com essa primeira turma interdisciplinar, pois esses profissionais especialistas vão atuar em todo o Estado para oferecer uma atenção mais efetiva e humanizada às pessoas com hanseníase em Mato Grosso”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Segundo a superintendente da ESP, Silvia Tomaz, essa formação interprofissional para o cuidado das pessoas com hanseníase é inédita no mundo. “A escola inovou ao implementar uma importante estratégia de mudança no modelo tecnoassistencial vigente para a atenção integral do cuidado as pessoas com hanseníase no Estado. Nós estamos formando especialistas para o cuidado das pessoas com hanseníase, celebrando mais uma iniciativa inédita do Governo do Estado”, destacou.
De acordo com o coordenador do curso, José Alves Martins, os alunos tinham três dias integrais de aulas presenciais por mês em Cuiabá, onde puderam participar de diversas práticas. Agora, eles estão preparados para ofertar a melhor qualidade de serviço.
“Durante 15 meses, estudamos profundamente esta doença, desde a prevenção, tratamento, orientação, reabilitação. Eles tiveram várias unidades de aprendizagem estudando cada área da proposta terapêutica, aspectos psicossociais, formas de tratamento das mais modernas, as práticas baseadas em evidências para o cuidado desta doença, todos os protocolos clínicos do Ministério da Saúde”, afirmou.
O curso teve 15 professores, sendo dois da Sociedade Brasileira de Hansenologia e a grande maioria deles mestres e doutores, todos ligados aos cuidados em hanseníase. A ESP ainda ofertou diárias para auxiliar os alunos do interior. “É uma turma de 34 concluintes e a proposta é que eles melhorem seus processos de trabalho com o conteúdo aprendido na especialização”, acrescentou o coordenador.
O farmacêutico Fernando Augusto de Oliveira representou os alunos na cerimônia de encerramento do curso e se disse orgulhoso de estar na primeira turma interprofissional.
“Todo primeiro é pioneiro, ou seja, ele é o disseminador. Imagina a nossa responsabilidade de sermos a primeira turma e sempre sermos lembrados. Quero parabenizar todos os professores que aqui estiveram e que puderam propiciar esse norte, esse novo olhar, tirar aquela visão de cabresto que nós tínhamos e abrir um prisma”, comemorou.
Com o encerramento da primeira turma e os resultados positivos alcançados, a ESP já se prepara para lançar o edital de seleção para a segunda turma do curso ainda em 2025.
Saiba mais sobre a hanseníase
A hanseníase é um grave problema de saúde pública no Brasil, ocupando o segundo lugar mundial em número absoluto de casos, atrás apenas da Índia. Mato Grosso apresenta a maior taxa registrada no país, com aproximadamente 130 casos para cada 100 mil habitantes.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 15 incêndios florestais neste sábado (30)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal e mantém controlados 15 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, neste sábado (30.8), atuando diretamente no combate a 15 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.
O incêndio florestal extinto estava na unidade de conservação Parque Estadual Serra Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde uma operação foi realizada para combater às chamas. A operação durou 10 dias. Veja mais aqui.
Já os focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos seguintes municípios: Cláudia, com cinco focos ainda em monitoramento; Alto Paraguai, também com dois focos monitorados; além de Barra do Garças, Comodoro, Cáceres, Ipiranga do Norte, Nova Maringá, Santa Carmem, União do Sul e Água Boa que registram um foco cada, todos sob monitoramento contínuo.
Além disso, as equipes seguem atuando intensamente no combate aos incêndios florestais nos municípios de Paranatinga, Planalto da Serra, Guiratinga, Alto Garças, Nova Maringá, Canarana, Água Boa, Alta Floresta, Nova Bandeirantes e Novo Mundo.
Os esforços também seguem nos municípios de Marcelândia e Guarantã do Norte, com dois focos ativos distintos em cada município. As ações estão igualmente concentradas no Assentamento Passa Vinte, localizado entre General Carneiro e Barra do Garças.
Nesta última ocorrência, embora o Corpo de Bombeiros Militar atue na área, trata-se de uma região federal vinculada ao Programa de Assentamento da Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
A atuação da corporação ocorre de maneira emergencial e excepcional, em razão do risco imediato às famílias, moradias e atividades produtivas locais, cuja integridade não poderia aguardar providências federais. Paralelamente, já foi formalizado pedido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que direcione suas equipes de resposta.
Em todos os locais, as ações contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 70 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 42 são incêndios florestais, sendo 9 em terras indígenas. Outros 28 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena Marãiwatsédé, nos municípios de São Félix do Araguaia e Alto Boa Vista; dois focos na Terra Indígena Capoto/Jarina, em Peixoto de Azevedo; dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; um foco na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; e um foco na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 28 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 169 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 110 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 67 estão na Amazônia, 37 no Cerrado e seis no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
IPEM avalia novo Posto Autorizado de Cronotacógrafo em Várzea Grande
Entre os dias 25 e 29 de agosto, técnicos do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM) estiveram em Várzea Grande para a avaliação inicial de um novo Posto Autorizado de Cronotacógrafo (PAC). Os avaliadores do instituto verificaram se a empresa interessada atende a todas as exigências do Inmetro para poder operar legalmente.
O cronotacógrafo é o equipamento que registra velocidade, distância percorrida e tempo de direção e parada de veículos. Ele é obrigatório para caminhões acima de 4.536 kg e ônibus com mais de 10 lugares. Os registros servem tanto para fiscalização quanto como prova em casos de acidentes ou infrações.
O PAC autorizado pelo Inmetro realizará exames de conformidade, ensaios e selagem desses instrumentos. O serviço é feito com simulador de pista ou pista reduzida, garantindo dados precisos para a verificação final feita pelo IPEM-MT.
Para se tornar um PAC, a empresa precisa comprovar que tem estrutura adequada, equipe capacitada e documentação completa, como laudos técnicos das instalações e relatórios dos simuladores. Todo o processo pode durar de 60 a 90 dias. O serviço é gratuito, exceto pelos custos de deslocamento e hospedagem dos avaliadores.
A instalação de novos postos em Mato Grosso amplia a rede de atendimento para os transportadores e ajuda a manter veículos em conformidade, contribuindo para um trânsito mais seguro no estado.
Fonte: Governo MT – MT
