Estado define projetos, obras e políticas públicas para Vila Bela

Vila Bela da Santíssima Trindade, MT – A transferência simbólica da Capital para Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital da capitania de Mato Grosso, fundada em 19 de março de 1752, tornou-se um evento importante para várias outras cidades da região Oeste do Estado, além de ter resgatado o valor da cultura vila-belense e de seu povo.

O governador Pedro Taques e equipe estadual estiveram na cidade durante os dias 18 e 19 de março e trouxeram serviços, termos e convênios para obras e recursos, discussões sobre políticas públicas para cultura e turismo, e deu o início a várias obras. A primeira delas foi a reforma do Palácio dos Capitães Generais, sede do primeiro governo mato-grossense e base para a defesa do território brasileiro durante no século 18.

Uma extensa programação foi realizada e, neste sábado, após tradicional missa e desfile cívico nas principais vias da cidade, os 22 prefeitos dos consórcios do vale do Guaporé e do Nascentes do Pantanal, foram recebidos pelo governador, que anunciou várias obras de infraestrutura para a região. Entre as principais está a obra da Estrada do Matão, cujo asfalto vai chegar até o Rio Alegre, uma demanda antiga da população.

Os prefeitos também apresentaram demandas sobre saúde, obras de pavimentação e restauração de pontes, e demandas sobre cultura e turismo. “Temos que aproveitar que este governo quer estar perto da população no interior e levar nossos pedidos ao governador e os secretários estaduais. Este é um trabalho muito importante e muito satisfatório para a nossa região”, afirmou o prefeito de Nova Lacerda, Valmir Moretto, presidente do Consórcio Vale do Guaporé, que compreende 10 municípios.

Para a cultura, o Estado levou o termo de adesão ao mapa da Cultura, um software que une a programação cultural de todo o Brasil no site e em aplicativo para celular, ao qual 14 municípios da região Oeste aderiram durante a reunião. Em todo o Estado, outras 50 cidades também já fazem parte.

“Trata-se de uma maneira de unir tudo o que temos de melhor de nossa cultura em apena um lugar. Acessando o site ou o aplicativo, as pessoas ficam sabendo o que vai acontecer nas cidades e podem decidir o que querem curtir naquele dia”, explicou o secretário de Cultura de Mato Grosso, Leandro Carvalho.

Reconhecimento histórico

Para o governador Pedro Taques, a vinda do Executivo estadual para Vila Bela da Santíssima Trindade, evento que acontecerá todos os anos na cidade em seu aniversário, no dia 19 de março, é um reconhecimento à importância histórica do município para todo o Brasil.

“Fizemos uma reunião com os dois consórcios e com vereadores de vários ugares, inclusive da Bolívia e recebemos deles um grande reforço para receber e resolver as demandas da região. Vários secretários estão aqui junto para esse trabalho e nossas ações estão implantadas”, explicou o governador.

Segundo ele, a visita à Vila Bela neste ano foi produtiva e os resultados serão a longo prazo. “Levo de volta a Cuiabá a esperança desse povo e a necessidade de concretizarmos várias políticas públicas em várias áreas. Vamos trabalhar cada dia mais para resolver tudo. Para eles, ficam as várias ações do estado que trouxemos e que ainda traremos para a região Oeste.”

A programação cultural também foi extensa e teve como foco relembrar as principais tradições de Vila Bela. Houveram apresentações de Chorado, Dança do Congo, Os Mascarados, de Poconé, shows regionais com Ana Rafaela e Lorena Ly, e no sábado, show nacional com Margareth Menezes.

