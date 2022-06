Estado faz entregas e assina novos convênios para Educação no Araguaia

Foto: LUCIENE LINS

O deputado estadual João Batista do Sindspen (PP) visitou na manhã desta quinta-feira (9), a Escola Cívico-Militar (ECIM) Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, da rede municipal de ensino, localizada na região do Coxipó, em Cuiabá. O objetivo da visita foi conhecer de perto os projetos educacionais cívicos-militares, uma iniciativa que visa implementar atividades visando o desenvolvimento de valores em educação.

Na avaliação do deputado, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM), de iniciativa do governo federal, vem ganhando força em Mato Grosso, tendo um reconhecimento positivo da comunidade escolar, dos pais de alunos e de toda a sociedade.

“Eu sou um admirador do trabalho realizado pelas escolas cívico-militares, que possuem em sua base a hierarquia e a disciplina. Sabemos que onde tem educação, a criminalidade diminui. Hoje constatamos um ambiente totalmente organizado, sem conflitos entre os estudantes e o melhor de tudo, o respeito ao professor. Faço questão de registrar meu agradecimento à diretoria, os servidores e os militares que compõem o quadro de funcionários pela receptividade e atenção que tiveram conosco durante toda a visita”, disse o deputado.

Taciane Garcez Maurício, diretora da ECIM Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, ressaltou a importância de ter representantes do Poder Público conhecendo de perto, o trabalho realizado nas escolas.

“Estamos muito felizes com a visita do parlamentar. É de suma importância essa atenção dos deputados estaduais, que são legítimos representantes do povo, são eles que promovem as leis e trabalham na tentativa de melhorar a qualidade do ensino, que reflete no futuro das nossas crianças. Por isso, é importante que eles conheçam de perto nossa realidade e que tenham esse olhar de dentro para fora. Muito obrigada pela visita do deputado e faço votos de sucesso na sua trajetória política”, destacou Taciane.

*PECIM*

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM) é uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. O Programa foi instituído em setembro de 2019, com um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.

A proposta do Programa é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país até 2023. Em 2020, foram implantadas 53 escolas e a ideia é que neste ano sejam implantadas mais 74.

Em Cuiabá, a Escola Cívico-Militar Cuiabana (ECIMC) Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte foi criada em 2021. A unidade atende crianças e adolescentes do 6º ao 9º Ano, ao todo são aproximadamente 550 estudantes matriculados. A segunda unidade da rede municipal encontra-se em fase de implantação, a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Dejani Ribeiro Campos, localizada no bairro Jardim Vitória, atualmente com 510 estudantes matriculados do 6º ao 9º Ano.