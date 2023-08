Estado fomenta reciclagem com licenciamento ambiental de empreendimentos em 10 dias

O prefeito de Carlinda, Fernando Ribeiro, afirmou que a Região Norte de Mato Grosso nunca recebeu tantos investimentos quanto na gestão atual do Governo do Estado. O gestor ressaltou que os recursos são importantes para garantir a realização de obras que, sozinhos, os municípios não conseguiriam executar.

“O governador Mauro Mendes faz uma gestão ímpar no Governo do Estado. Ele foi e é o governador que mais realizou obras aqui no Nortão, e demonstra uma grande importância e consideração com os municípios da região. Com esses recursos, muitas obras têm acontecido. São investimentos que, quando vêm do Estado, contemplam obras que o município não teria condições de executar sozinho. Quem ganha é a população, semprer”, afirmou.

O prefeito acompanhou a comitiva do governador Mauro Mendes em vistoria a obras da Região Norte nesta sexta-feira (18.08). Em Carlinda, a comitiva vistoriou obras de asfaltamento e sinalização e a construção de um laboratório de saúde e da farmácia popular, e de uma nova escola municipal.

“Fico feliz quando fazemos essas vistorias e vemos tantas obras em andamento, porque o Governo do Estado tem esse dever de fazer chegar nos 141 municípios de Mato Grosso os investimentos e as melhorias para a população, e é isso que nós estamos conseguindo fazer”, disse o governador Mauro Mendes.

Durante as vistorias no município, a comitiva também visitou a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Teles Pires, com 693 metros de extensão. Conforme o governador, a obra vai potencializar o desenvolvimento da região.

“Essa é, talvez, uma das pontes mais importantes do Estado na atualidade. Ela vai permitir interligarmos não só a região de Alta Floresta, mas criar um novo corredor logístico para Mato Grosso. Tenho convicção que vamos viver um novo ciclo de desenvolvimento e um grande ciclo de crescimento em toda essa região”, afirmou.

Vistoria às obras

A agenda do governador na Região Norte teve início na manhã desta sexta-feira (18), quando foram entregues 30 leitos pediátricos no Hospital Regional de Sinop.

Depois, o governador Mauro Mendes e sua comitiva seguiram para Alta Floresta, onde foram entregues 300 pistolas Glock, 10 fuzis e 17 escopetas calibre 12 para reforçar a atuação dos policiais militares do 3º Comando Regional.

Ainda em Alta Floresta, a comitiva visitou as obras do Hospital Regional e o asfaltamento dos bairros Jardim Oliveiras e Jardim Universitário. Também participou da entrega do asfaltamento dos bairros Jardim Renascer e Boa Nova, e, em seguida, seguiu para o município de Carlinda.

A agenda de vistorias na Região Norte segue com vistoria nas obras de restauração da MT-419, entre os municípios de Novo Mundo e Guarantã do Norte, ainda nesta sexta-feira.

Já no sábado (19) a equipe vistoria obras em Guarantã do Norte e em Matupá.

Comitiva

Acompanharam as agendas os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Nininho e Valter Miotto, os secretários de Estado César Roveri (Segurança), Laice Souza (Comunicação), Allan Kardec (Ciência e Tecnologia), e o comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Mendes.

Fonte: Governo MT – MT